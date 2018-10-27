Трамп: СМИ пытаются дискредитировать меня после сообщений о бомбах

Шарлотт, США, , 03:59 — REGNUM Американские СМИ пытаются использовать историю с отправлением посылок со взрывчаткой американцем Сезаром Сэйоком против президента США Дональда Трампа и Республиканской партии Соединенных Штатов. Такое заявление сделал американский президент на встрече со своими сторонниками в Шарлотте, штат Северная Каролина.

«Последние часы мы можем наблюдать, как СМИ пытаются использовать злонамеренные действия одного человека, чтобы набрать политических очков против меня и Республиканской партии», — приводит его слова Reuters.

В ответ на это заявление, сторонники Трампа, которые собрались на мероприятии, закричали «CNN отстой!».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября по подозрениям в рассылке посылок со взрывными устройствами в США был задержан 56-летний Сезар Сайок. Ему уже предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая угрозы официальным лицам Соединенным Штатам. В совокупности предъявленных обвинений ему грозит тюремное заключение сроком до 58 лет.

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