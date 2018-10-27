Пушков: США пытаются убедить Россию в опасности Китая

Москва, , 03:03 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается доказать России, что настоящая угроза исходит от Китая, заявил председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Болтон пугает нас Китаем: мол, его ракеты угрожают «сердцу России». Слабая попытка с негодными средствами: главные вызовы нашей безопасности связаны с политикой США, но никак не Китая: от систем ПРО и активности НАТО до бесчисленных санкций и прямого давления. Очень неубедительно», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1055950705406734336

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в своем выступлении в Тбилиси заявил, что китайские ракеты угрожают Москве и «сердце России» находится под прицелом ракет Китая. При этом Болтон подтвердил решимость Соединенных Штатов по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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