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В секторе Газа убиты шесть палестинцев

Политика

Ранено около 200 человек

Рамалла , 27 октября 2018, 02:46 — REGNUM  Шесть палестинцев убиты израильским военными в секторе Газа, пишет Sama News.

Уточняется, что арабы погибли в ходе столкновений с израильтянами. Пострадали 187 палестинцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в боестолкновениях на границе Газы, по данным израильской армии, участвуют 16 тыс палестинцев, которые атакуют израильтян.

Читайте подробнее: Армия Израиля: В акциях и стычках в секторе Газа участвуют 16 тыс. человек

Читайте ранее в этом сюжете: Авиация Израиля атаковала сектор Газа

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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