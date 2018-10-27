Россия внесла в ООН проект резолюции по кибербезопасности

Нью-Йорк, США, , 02:38 — REGNUM Проект резолюции по кибербезопасности внесен на рассмотрение 73-й сессии Генассамблеи ООН Россией, заявил на заседании первого комитета международной организации спецпредставитель российского президента по сотрудничеству в области информбезопасности Андрей Крутский.

«Речь идет об учреждении профильной рабочей группы ООН открытого состава», — сказал Крутский.

Российский представитель пояснил, что эта резолюция позволит определиться по трем важнейшим вопросам. Прежде всего, речь идет о выработке норм ответственного поведения государств.

Кроме того, будет определено, в каких случаях можно применять нормы международного права к информационному пространству. Третья тема — «содействие наращиванию потенциала развивающихся стран в обеспечении кибербезопасности».

Напомним, США обвиняют Россию и Китай в ведении кибервойн. Это всегда делается голословно и, как правило, обвинения распространяются через ведущие американские СМИ.

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