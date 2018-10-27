Сенцов принимает поздравления. Госдеп призвал Москву освободить «узников»

Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Американский госдеп назвал присужденную украинскому террористу Олегу Сенцову премию «За свободу мысли» имени Сахарова престижной и поздравил лауреата. Соответствующее обращение разместила официальный представитель дипведомства Хизер Науэрт в Twitter.

«Поздравляем Олега Сенцова с присуждением ему престижной премии имени Сахарова, которая была названа в честь русского диссидента, сильно пострадавшего в советские времена», — сказано в твите Науэрт.

«Снова призываем Россию немедленно освободить Сенцова и других политических заключенных и уважать право человека на свободу выражения», — написала Науэрт.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, премия имени Сахарова была присуждена Сенцову в октябре. Эта премия учреждена Европейским парламентом в 1988 году, и ее вручают тем, кто внес «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему миру».

Сенцов удостоился премии на фоне имитации голодовки, которую он объявил в мае 2018 года, отбывая наказание в российской колонии за диверсию в Крыму. Террорист требовал, чтобы российские власти освободили «политических заключенных», иначе он отказывался принимать обычную пищу, ограничивая свой рацион лечебными смесями.

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