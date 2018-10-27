Суд назначил слушания по делу Бутиной на 6 декабря

Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Новые слушания по делу задержанной в США гражданки России Марии Бутиной назначены на 6 декабря и пройдут в федеральном окружном суде Вашингтона. Об этом говорится в судебных материалах.

Сообщается, что статусные слушания, ранее назначенные на 13 ноября, были перенесены на более поздний срок — на 6 декабря. Отмечается, что заседание начнется в 11:00 по местному времени (19:00 по московскому — прим. ИА REGNUM )

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля российская гражданка Мария Бутина была арестована в США по обвинениям в попытках проникновения в американские компании с целью влияния на политику Соединенных Штатов.

По предъявленным ей обвинениям Бутиной может грозить до 15 лет тюрьмы, однако сама арестованная своей вины не признает. Сотрудники посольства РФ в США пытаются добиться ее освобождения из-под стражи и хотя бы перевести ее под домашний арест, так как Бутина неоднократно жаловалась на тяжелые условия содержания в американской тюрьме.

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