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Порошенко высказался о 100-процентном доверии к Лукашенко

Политика

И поблагодарил белорусского президента за минский формат переговоров

Гомель, Белоруссия, 27 октября 2018, 01:38 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за помощь в урегулировании конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление сделал украинский президент в своем выступлении на форуме в Гомеле.

Порошенко высказал благодарность за «прекращение агрессии России» и за минский формат переговоров по ситуации в Донбассе. По его словам, миссия Белоруссии в этом случае очень важна.

«Доверяю ли я Лукашенко? На 100%!» — подчеркнул Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября на форуме регионов Белоруссии и Украины, проходящем в Гомеле, украинский вице-премьер Геннадий Зубко попросил говорить белорусских коллег не на русском языке, а на родном. В ответ министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич напомнил Зубко, что в стране государственными являются два языка — белорусский и русский, поэтому каждый житель Белоруссии сам в праве сделать собственный выбор.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр Белоруссии ответил на призыв коллеги из Киева не говорить по-русски

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Белорусско-украинские отношения
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