Уволенную в США журналистку пригласили вести программу «Время»

Москва, , 01:32 — REGNUM Приглашение переехать в Москву и вести программу «Время» на Первом канале высказал уволенной в США журналистке NBC Мегин Келли глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клеймёнов.

Клеймёнов, ведущий программы «Время», предложил Келли не переживать из-за увольнения с NBC:

«Приезжай к нам, в Россию, в город — герой Москву. Да что в Москву — прямо в эту студию. Будем вместе вести программу «Время», «Тайм» — по-вашему».

Напомним, Келли, которая известна своими интервью с российским президентом Владимиром Путиным, уволена за «расистские высказывания». Она потребовала от NBC выплатить $50 млн неустойки.

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