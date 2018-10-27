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Уволенную в США журналистку пригласили вести программу «Время»

Политика

«Приезжай к нам, в Россию»

Москва, 27 октября 2018, 01:32 — REGNUM  Приглашение переехать в Москву и вести программу «Время» на Первом канале высказал уволенной в США журналистке NBC Мегин Келли глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клеймёнов.

Клеймёнов, ведущий программы «Время», предложил Келли не переживать из-за увольнения с NBC:

«Приезжай к нам, в Россию, в город — герой Москву. Да что в Москву — прямо в эту студию. Будем вместе вести программу «Время», «Тайм» — по-вашему».

Напомним, Келли, которая известна своими интервью с российским президентом Владимиром Путиным, уволена за «расистские высказывания». Она потребовала от NBC выплатить $50 млн неустойки.

Читайте подробнее: Уволенная с телеканала NBC Мегин Келли потребовала $50 млн неустойки — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: За расистские замечания Мегин Келли уволили с телеканала NBC

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Культура и общество США
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