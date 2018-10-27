США и страны Закавказья: приоритетные, стратегические, сверх стратегические

Ереван, , 01:27 — REGNUM Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон завершил визит в Закавказье. Во всех трёх странах региона Болтон обозначал на каком уровне находятся отношения США с данной страной.

Так, Грузия для США «представляет страну высших стратегических интересов». Об этом советник президента США заявил, подытоживая свой визит в Грузию.

«Грузия является для нас страной самых высоких стратегических интересов. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, насколько твердой была поддержка Соединенных Штатов Америки в отношении независимости и территориальной целостности Грузии после распада Советского Союза. Я также подтвердил, что наша позиция не изменилась».

В Баку Болтон заявил, что отношения между Азербайджаном и США носят стратегический характер.

Что касается Армении, то по словам советника Трампа, Соединенные Штаты, администрация Трампа, считают отношения США с Арменией очень приоритетными.

Пожалуй, это всё, что нужно знать о визите Болтона в Азербайджан, Армению и Грузию.