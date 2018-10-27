Депутат украинской Рады пожаловалась на последствия Евромайдана

Киев, , 01:36 — REGNUM Олигархи, захватившие власть на Украине и создавшие псевдопатриотизм для запугивания населения, стали одним из самых ужасных последствий Евромайдана, заявила депутат Верховной рады Ольга Богомолец в своем блоге.

«Отдав власть после революции политикам, мы позволили им сотворить нового монстра — еще более хитрого, находчивого и жесткого. Сегодня власть узурпировала монополию на патриотизм», — заявила она.

По словам Богомолец, нынешняя украинская власть использует псевдопатриотическую идеологию для еще более яростного ограбления страны. В результате этого население страны все больше нищает на фоне увеличения богатств олигархов.

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