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Эрдоган и премьер-министр Канады созвонились по «делу Хашогги»

Политика

Участники переговоров высказали свои мнения о расследовании

Оттава, 27 октября 2018, 01:05 — REGNUM  Ключевой темой переговоров канадского премьер-министра Джастина Трюдо и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана стало расследование убийства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Канады.

По данным администрации Трюдо, участники переговоров высказали свои мнения о расследовании и о варианте «коллективного ответа на это всего международного сообщества».

Напомним, Хашогги пропал 2 октября 2018 года, войдя в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие спецслужбы расследуют дело об убийстве журналиста.

По версии Анкары, саудиты «приговорили» Хашогги, который, работая колумнистом американской газеты The Washington Post, критиковал Эр-Рияд. «Дело Хашогги» обернулось международным скандалом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября турецкий минюст заявил, что Анкара собирается запросить у Эр-Рияда выдачу 18 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в устранении Хашогги.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция потребует от саудитов выдачи 18 подозреваемых в убийстве Хашогги

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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