Слова Болтона о продаже оружия вызвали неоднозначную реакцию в Армении

Ереван, , 01:02 — REGNUM Визит советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона и его заявление о возможной продаже американского оружия Армении и Азербайджану вызвал повышенный интерес и неоднозначную реакцию в Армении.

25 октября в интервью «Радио Азатутюн» Джон Болтон сказал, что есть много альтернатив, в том числе в сфере продажи оружия.

«У нас есть ограничения, которые Конгресс наложил на Соединенные Штаты с точки зрения продажи [оружия] Азербайджану и Армении из-за конфликта. Но есть исключения. И, как я сказал премьер-министру, если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее. Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы», — отметил Болтон.

По мнению руководителя фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении Ваграма Багдасаряна, недопустимо подобными заявлениями подталкивать стороны к войне.

Багдасарян напомнил о принципе запрета на продажу оружия конфликтующим сторонам.

«Это больше обостряет ситуацию и ведет от переговорного процесса к большей эскалации. А заявление Джона Болтона о том, что мы должны отказаться от моделей истории, я должен заявить, что у нас нет моделей истории, у нас есть национальные ценности, и отказ от них недопустим, под этим мы понимаем, если немного раскрыть, наши традиционные семьи, наши территории, наши исторические достижения, карабахский вопрос, все это — история, отказаться от истории, отказаться от прошлого означает поставить под вопрос будущее», — заявил он.

На вопрос, считает ли он неправильным рассматривать возможность приобретения оружия также у США, Багдасарян ответил: «Я считаю неправильным заинтересовывать подобными заявлениями, то есть, это означает, что нас подталкивают к войне, чтобы мы еще больше вооружались».

На замечание о том, что Россия также нас подталкивает к войне, когда продает такой объем вооружений Азербайджану и нам, глава фракции РПА ответил: «Во всяком случае, мы критически относимся к этому, и я вновь заявляю, что подобные явления недопустимы».

Руководитель парламентской фракции партии «Дашнакцутюн» Армен Рустамян считает, что страны-посредники либо вообще не должны поставлять ни одной из сторон оружие, либо должны поставлять его так, чтобы баланс не был нарушен.

На вопрос, считает ли он правильным, если действительно будет создана возможность для приобретения оружия у США и Армения воспользуется этой возможностью, и ослабнет ли в какой-то степени зависимость от России, представитель АРФД ответил: «Для нас важно обеспечить баланс. Каким образом это будет сделано — путем приобретения у Америки или откуда-то еще… потому что Азербайджан сегодня не только у России закупает, по словам Болтона, он закупает в соотношении 80% у России и 20% у других, эти 20% — это немало, если обратиться к цифрам. У Армении и этого нет, в этом смысле, естественно, есть пробел, который Армения может заполнить, исходя из своих жизненных интересов».

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По мнению политолога Бениамина Матевосяна, если переводить с «дипломатического» языка на «человеческий», то США, фактически, предлагают сторонам конфликта не ограничиваться только российским оружием, но и покупать американское оружие.

«Получается, что с одной стороны США дают понять Пашиняну, что после декабрьских выборов ему придётся «реализовать ряд решительных шагов в направлении урегулирования конфликта», то есть пойти на территориальные уступки в обмен на статус Карабаха, а с другой стороны, предлагают Еревану и Баку закупать американское вооружение.

Получается, что новое правительство Армении в обмен на «решительные шаги» (территории) получит статус для Карабаха и возможность покупать американское оружие и не быть «в зависимости от России», — пишет политолог на страницах Новости-Армения.

В этой связи он напоминает слова первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, сказанные много лет назад, которые стали крылатыми: «Серго джан (обращаясь к тогдашнему министру образования Серго Ерицяну), ты не будешь жить хорошо, пока вопрос Карабаха не решится».

По мнению Матевосяна, в свете визита Болтона самое время вспомнить эту фразу и отметить, что в Армении есть определенные круги, которые с радостью воспримут новости о сдаче территории и поставках в регион американского оружия, думая, что «жить станет лучше, жить станет веселее». К сожалению, эти круги ошибаются, и стоит просто посмотреть на карту Карабаха, чтобы понять, какое стратегически важное для нас значение имеют все 7 освобождённых районов Арцаха.

«Чем чревато для региона появление в нём нового сегмента современного вооружения — остаётся только догадываться, однако и апрельская война 2016 года показа, что «повешенное на гвоздь ружьё раз в год стреляет», — пишет политолог.

По мнению доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергея Маркедонова, говоря о возможном открытии американского оружейного рынка для Армении, Болтон не обещает, что таковой не будет открыт и для Азербайджана.

«В этом смысле излюбленный аргумент американских политиков и экспертов о деструктивной роли России, вооружающей Баку и Ереван, выглядит, как минимум, двойственным. По факту США выступают не против вооружения обеих сторон конфликта, а за то, чтобы этот процесс контролировался ими», — пишет Маркедонов (цитата по Sputnik Армения).

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