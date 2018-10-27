ЕС продлил санкции в отношении руководства Приднестровья

Тирасполь, , 00:56 — REGNUM Совет ЕС продлил на год действие санкций в отношении руководства Приднестровской Молдавской Республики, на практическое применение которых, вместе с тем, с 2010 года наложен мораторий. В МИД ПМР, тем не менее, считают решение формально продлить санкции «контрпродуктивным, устаревшим и не отвечающим реальности», передает корреспондент ИА REGNUM.

«В контексте продлеваемого с 2010 года моратория на практическое применение указанных ограничений подобный формалистский подход видится неуместным», — заявили в ведомстве. Там добавили, что «не усматривают никаких оснований для принятия такого инерционного решения на основании оценки ситуации 15-летней давности».

Санкции были введены в свое время из-за ситуации вокруг подчиняющихся Кишиневу румынских школ в Приднестровье. «В связи с этим напоминаем, что Приднестровье последовательно соблюдает положения подписанного 25 ноября 2017 года Протокольного решения об основах функционирования школ с преподаванием на латинской графике, закрепившего оптимальные условия деятельности данных учебных заведений», — подчеркнули в МИД ПМР.

Все международные участники формата «5+2», включая Европейский союз, приветствовали подписание этого решения и достигнутый в этой сфере прогресс. «Воспринимаем ситуацию как досадное недоразумение и призываем Совет Европейского союза отказаться от инерционного подхода, который препятствует укреплению конструктивных практик в процессе урегулирования молдо-приднестровских отношений и подрывает авторитет ЕС как наблюдателя в консультативном формате «5+2», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.