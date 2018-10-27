Наблюдательный совет «Роскосмоса» изменил структуру корпорации

Москва, , 00:40 — REGNUM Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» утвердил новую структуру и состав правления, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Сообщается, что 26 октября состоялось первое заседание Наблюдательного совета госкорпорации под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова. В ходе заседания были назначены заместители генерального директора госкорпорации по различным направлениям. Так, например, заместителем гендиректора по ракетостроению был назначен Александр Лопатин.

Кроме того, наблюдательный совет подвел итоги деятельности госкорпорации в 2017 году и утвердил годовой отчет.