Израильские ПВО перехватили часть ракет из Газы

Иерусалим, , 00:47 — REGNUM Часть пущенных из Газы ракет по Израилю были перехвачены системой ПВО «Железный купол», сообщили в пресс-службе израильской армии.

По данным израильтян, из Газы по Израилю было запущено 10 — 12 ракет.

«Система ПВО «Железный купол» перехватила несколько пусков», — сообщили в израильской армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время, по данным израильских военных, в столкновениях между Израилем и Газой участвуют около 16 тысяч человек. Израиль обвиняет палестинцев в нападениях с применением коктейлей Молотова и самодельных бомб.

Читайте ранее в этом сюжете: Армия обороны Израиля зафиксировала пуски 10 ракет из сектора Газа