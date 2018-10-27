Армия обороны Израиля зафиксировала пуски 10 ракет из сектора Газа

Иерусалим, , 00:03 — REGNUM Армия обороны Израиля зафиксировала пуски по меньшей мере 10 ракет из сектора Газа. Об этом 26 октября, сообщает в официальном Twitter-аккаунте израильских вооруженных сил.

В сообщении сказано, что от 10 до 12 ракет были запущены по территории Израиля из сектора Газа. Несколько ракет удалось перехватить благодаря системе противовоздушной обороны Iron Dome.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца марта 2018 года палестинцы из сектора Газа регулярно проводят массовые акции протеста на границе с Израиля. Эти акции проходят под общим названием «Великий марш возвращения». Акции практически всегда перерастают в столкновения с израильскими силами безопасности. Особенно жестокие столкновения происходят по пятницам.

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