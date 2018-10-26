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МИД РФ прокомментировал отказ Генассамблеи ООН заниматься ДРСМД

Политика

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности фактически обречен

Нью-Йорк, США, 26 октября 2018, 23:54 — REGNUM  Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало решение Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций об отказе принять к рассмотрению российский проект резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление сделал сегодня, 26 октября, заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов.

Дипломат отметил, что через год, когда ДРСМД уже не будет и США начнут бесконтрольно наращивать свой ядерный потенциал, мир столкнется с совершенно другой реальностью, и те жалкие процедурные вопросы, из-за которых проект российской резолюции не будет рассмотрен, покажутся настолько незначительными, что мир ещё пожалеет о принятом сегодня решении.

Белоусов подчеркнул, что несмотря на отказ рассматривать российский проект резолюции, Москва все равно продолжит попытки убедить США возобновить диалог в рамках ДРСМД.

Также он отметил, что Россия планирует обратиться к Генеральной Ассамблее ООН напрямую. Если же США выйдут из договора РСМД, то Россия обратится в Совет Безопасности ООН.

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МИД России
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