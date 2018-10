Болтон хамит в Закавказье, а в мире – разоблачительные скандалы вокруг США

Сергей Шакарянц, , 18:29 — REGNUM

Приезд советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Закавказье — видимо, своего рода сигнал к тому, что Вашингтон вознамерился до предела накалить обстановку, причём не только на Ближнем Востоке, и не только вокруг Ирана. В этом плане пребывание Болтона в Азербайджане и Армении — особо важное, ибо в Баку и Ереване, помимо Болтона, «параллельно» побывали особо знаковые фигуры. Например, в Армении находился ничуть не меньший руссоненавистник и иранофоб, чем сам Болтон — советник президента США по кибербезопасности, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Тот самый, которого Иран официально обвинил в потворстве терроризму и особой близости к иранской террористической организации «Моджахеддин-э-хальк» (MEK), действующей в основном в США и Западной Европе. А вот в Азербайджане в эти же дни вёл переговоры начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Гади Айзенкот. Этого деятеля власти Сирии обвиняли в причастности к «разработкам», направленным на отрыв общины друзов Сирии от Дамаска, и даже — в участии в выработке плана по оккупации и отторжению от Сирии друзских провинций Кунейтра и Сувэйда. Все трое — в иных условиях, и это не вызывает сомнений, были бы привлечены к Международному уголовному суду ООН по обвинению в причастности к терроризму и преступлениям против человечности.

Вначале, с помощью бакинского ресурса zerkalo. az, уловим, о чём же говорил мистер Болтон в Азербайджане. Официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном состоялась 24 октября. Выступая перед журналистами, Болтон подчеркнул важность большего развития связей между двумя странами в различных сферах, отметил, что отношения США и Азербайджана носят стратегический характер. А вклад Азербайджана в операции в Афганистане в рамках борьбы с терроризмом высоко оценивается в Белом доме. Советник Трампа также добавил, что Азербайджан играет активную роль на международных энергетических рынках: «США высоко оценивают роль Азербайджана, как альтернативного поставщика энергоресурсов. Данный вопрос широко обсуждался на встрече с президентом Азербайджана. Мы обсудили вопрос участия Азербайджана на международных энергетических рынках. В частности, в этой связи особую важность имеет проект Южного газового коридора. Для нас имеет большое значение то, что сохраняется активная роль Азербайджана в этой сфере». «Южный газовый коридор» (ЮКГ) — это тот самый, опекаемый США проект, из-за которого некие круги (видимо, в Вашингтоне, коль скоро в конце марта президенты Турции, Армении и Азербайджана были приняты в США Джоном Керри и Джо Байденом) «приказали» И. Алиеву начать неспровоцированные атаки на позиции Армии обороны Арцаха-НКР в апреле 2016 г. Говоря о карабахском конфликте, советник президента США отметил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта представляет стратегическую важность и подчеркнул, что в ходе встреч с официальными лицами в Баку поднимался вопрос нагорно-карабахского урегулирования: «Я приехал сюда для того, чтобы более детально ознакомиться с вопросом. США понимают, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта представляет стратегическую важность. США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, выступают за мирное урегулирование этого конфликта, так как мир важен и для Азербайджана, и для Армении».

Наконец, он также отметил, что в рамках встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждены шаги по сдерживанию Ирана: «В ходе встречи с Алиевым мы провели интенсивные переговоры, в том числе по вопросу Ирана. Обсудили шаги по сдерживанию Тегерана от его деятельности, а также по его ядерной программе». Как это именно США собираются с помощью Азербайджана «сдерживать Иран» — вероятней всего, уже обсуждал выше упоминавшийся израильский генерал Гади Айзенкот, который встречался в это же самое время с начальником генштаба вооружённых сил Азербайджана Наджмеддином Садыковым — правда, не в Баку, а в Тель-Авиве. В ходе встречи была особо подчеркнута важность укрепления военного сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также вклады двух государств, внесенные в региональную безопасность. То, что Болтон летел в Азербайджан с армянской и иранской повестками дня, было ясно изначально. У Азербайджана с США, по крайней мере, с администрацией Трампа отношения развивались гладко. Никаких эксцессов не наблюдалось. Но позиция Азербайджана по иранскому вопросу («ни нашим-ни вашим») никогда не удовлетворяла Вашингтон, а именно, то, что официальный Баку после лета 2006 г. дал чётко понять, что его нет в «иранском деле». Напомним — после демаршей Ирана азербайджанские власти сложным маршрутом выслали из Баку… разумеется, в США некого тюрка-профессора факультета лингвистики Тебризского университета, агента ряда иностранных спецслужб и главу так называемого «Движения национального пробуждения Южного Азербайджана» Махмудали (Чагры) Чохраганли. Так что мы смело можем предположить, что, намекнув Алиеву о «сдерживании Ирана», Болтон точно подготавливал почву для того, чтобы в Азербайджане готовились к возобновлению подрывной антииранской деятельности под руководством спецслужб США и Израиля. Напомним также, что месяцем ранее в Азербайджане с 5-дневным визитом был министр обороны Израиля Авидгор Либерман. А сейчас визит главы генштаба Азербайджана в Израиль говорит о том, что при наличии определённых гарантий Азербайджан склонен сказать «да» и войти в антииранский блок. Какие гарантии, и по каким вопросам, естественно, остается догадываться.

Как бы там ни было, ставки и риски слишком высоки: при дестабилизации Ирана Азербайджан в первую очередь столкнётся с последствиями, и не с кризисом беженцев, «причём азербайджанских, а их там не мало, под тридцать миллионов», как пишет ресурс zerkalo.az. А с тем, что добровольцы всеииранского ополчения «Басидж», причём и тюрки, и талыши, и другие, чьи родственники вполне могут быть сегодня и гражданами Азербайджана, как говорит классика, «устанут ждать». Если в 1989 г. при СССР тысячам граждан СССР азербайджанской национальности никто не стал мешать, когда они из Нахичевани начали массово рушить иранскую границу и незаконно вторгаться на территорию Ирана, то кто сказал, что «движение в обратном направлении» невозможно? При дрейфе официального Баку в сторону США и Израиля — этого рано или поздно придётся ожидать. Поэтому для Азербайджана вопрос Ирана носит слишком чувствительный характер. Отметим — даже zerkalo. az в своей публикации, озаглавленной «Азербайджан против Ирана — а если не получится?», с нескрываемым сожалением отмечает, что «если не получится» точно существует как явление, «так как Иран — это не Ирак и не Сирия и, скорее всего, выстоит». И пророчит Азербайджану «получить на границе враждебную страну, уже не масштаба Армении». А потому, заключают бакинские авторы, «официального Баку нужны все гарантии от стран, которые намерены раскачать иранскую лодку». Выразим уверенность — примерно такими же фразами «отделывались» от Болтона — в Баку, лично Ильхам Алиев, а в Тель-Авиве от генерала Айзенкота — генерал-полковник Наджмеддин Садыков. Завершая исследование публикаций в азербайджанских СМИ по поводу приезда Болтона, используем примечательный последний аккорд ресурса zerkalo. az: «С другой стороны, назвать Иран сегодня союзником Азербайджана сложно, с учётом того, что Иран имеет тесные экономические связи с Арменией. Но «не союзник» не означает враг. Сегодня Азербайджан реализует ряд важных экономических проектов с Ираном, а именно транспортный коридор «Север-Юг». Однако все эти проекты и надежду официального Баку стать транспортным хабом региона можно будет похоронить, если хаос настигнет южного соседа».

Иными словами, в Азербайджане, хоть и не против «осуществления зла» по отношению к Ирану, но, во-первых, сами в этом боятся принять участие и предпочитают, чтобы это сделал бы «кто-то другой». А во-вторых, прекрасно понимают, что в случае какого-то форс-мажора в Иране и вокруг Ирана, рискует исчезнуть с карты мира и сам Азербайджан, как бы и в чём ни заверяли официальный Баку власти США и Израиля. И вот на этом фоне вдруг — тупые вопли радости в связи с приездом Болтона в Ереване. Все реляции всех или большинства армянских СМИ о визите Болтона и его переговорах в Армении мы, конечно, исследовать и цитировать не станем. Просто зададим вопрос — с какой панталыки и.о.премьер-министра РА Никол Пашинян 25 октября вдруг решил оценить приезд и балабольство иранофоба и руссоненавистника в Ереване «историческим для Армении событием»? Всякого рода советники президентов США и госсекретарей США бывали уже в Ереване, никто их «заезды» историческими для Армении никогда не именовал. Ведь если выделить жёсткую суть соловьиных трелей Болтона в армянской столице, то в плане Ирана — было то же самое, что и произносил советник американского президента в соседнем Азербайджане: «Рад находиться в Армении, чтобы подчеркнуть важность наших двусторонних отношений и обратиться к этим отношениям и широкому кругу региональных вопросов. Я придаю большую важность представляющим взаимный интерес ключевым стратегическим вопросам и вопросам безопасности, в том числе по части политики США в отношении России, Ирана и Сирии, а также возможности рассмотрения общих усилий в направлении укрепления региональной стабильности. Мы содействуем происходящим в Армении демократическим изменениям, которые предопределяют более благополучное, свободное и независимое будущее» — это в переговорах с составом Совета безопасности Армении. «Граница с Ираном станет важным вопросом, поскольку, как я объяснил премьер-министру (Армении — прим.), мы хотим оказать максимальное давление на Иран, потому что он пока не отказался от цели создания ядерного оружия… Тегеран остаётся главным банкиром международного терроризма в мире. И мы обеспокоены его программами баллистических ракет, и его активными военными операциями в Сирии, Ираке и в других местах. Очевидно, что мы не хотим нанести ущерб нашим друзьям в процессе. Поэтому я считаю, что разговор между правительством Армении и США будет очень важен. Но, как я сказал премьер-министру, мы будем применять эти санкции очень энергично. Это не администрация Обамы. Мы собираемся сдерживать Иран, потому что считаем, что его поведение на Ближнем Востоке и в глобальном масштабе является зловредным и нуждается в изменении» — из интервью армянской редакции радио «Свобода».

Человек «прямо в морду» армянским чиновникам нагло и уверенно говорит — «Вашингтон и плевать не хочет на ваши вопросы», потому что программа едина для всех (!), кто молится на США и считает, что «очень важно иметь контакты с США на высоком уровне, и наше правительство придаёт важное значение активному армяно-американскому диалогу и тесному сотрудничеству» (выдержка из заявлений Н. Пашиняна). И Америку «не трогают» страхи и опасения Армении в связи с Ираном и американскими «санкциями» против ИРИ — США намерены «очень энергично… оказать максимальное давление на Иран». Вот эти наглые слова, не учитывающие особый характер армяно-иранских связей и отношений — это и есть, по версии Пашиняна, «историческое для Армении событие»? На наш взгляд, несоответствие настроенности Джона Болтона некой изначальной настроенности армянского премьера Пашиняна свидетельствует о том, что глава правительства Армении абсолютно не владеет информационным массивом по делам в Закавказье, и в частности — вокруг Ирана и никак не контролирует создавшуюся текущую ситуацию. А ведь обязан был бы! По антироссийской части заявлений Болтона в Ереване отозвались даже и некоторые депутаты парламента Армении, будут и статьи, аналитические материалы различных авторов как в Ереване, так и в Москве. Но как понять, что премьер Пашинян не видит того, что видят в связи с набегом Болтона в Закавказье даже в… Белоруссии? Причём данные из Минска ретранслирует бакинский интернет-ресурс axar. az, а в Ереване продолжают петь Осанну «революции любви». Белорусский политический эксперт, философ Алексей Дзермант, передаёт axar. az, заявил, что после тяжёлых переговоров в Москве Болтон отправился в Армению и Азербайджан, с тем, чтобы «используя дипломатическое давление и на Ереван, и на Баку, принудить их к блокаде Ирана в обмен на обещания урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха». По его словам, для достижения своих целей и принуждения Армении к ухудшению, а то и разрыву отношений с Ираном, Вашингтон задействует серьёзные и болезненные для Армении рычаги, в первую очередь, — армянскую диаспору в США. На фоне этого могут начаться серьёзные конфронтации армянского руководства с Москвой и Тегераном. Советник Трампа отметил, что граница с Ираном станет проблемной, это он объяснил также премьер-министру Армении. «Тегерану предстоит серьёзная борьба для торпедирования американских попыток перекрыть ему доступ на евразийский и европейский рынок. Ирану крайне важно сохранить северные маршруты транзита товаров, сырья, поэтому он будет пытаться сорвать организацию блокады. Скорее всего, последуют серьёзные переговоры по этому поводу с Москвой» — заключил Алексей Дзермант. Обратим внимание — в Баку и Минске видят разного рода риски, а вот в Армении увидели только «историческое событие»…

Откровенное хамство Болтона в Ереване — явно не случайно. Так себя ведут в общении со своей креатурой, со своей прислугой, а не с руководством суверенной независимой страны. Это хамство ведь относилось не только к наплевательскому отношению Болтона к армяно-иранским или армяно-российским отношениям. Из его заявлений совершенно очевиден диктат — «поменять» границу Армении с Ираном на армяно-турецкую границу: «Турецкая граница почти наверняка откроется. И я думаю, что граница с Грузией может быть менее подвержена озабоченностям Еревана в связи с тем давлением, которое Россия может оказывать на них (грузинские власти — прим.)». А теперь послушаем мистера Болтона в связи, казалось бы, армяно-российскими отношениями: «Для Армении фундаментальный вопрос — полноценное использование суверенности и независимость от внешнего воздействия. Думаю, для народа важнее иметь широкие возможности на мировой арене и не быть скованным историческими шаблонами. С точки зрения США, чем сильнее демократия, тем больше возможности общаться с США и другими странами, разделяющими те же ценности». Кто-то думает, что он призывает Армению «отвернуться от России» — и всё? Да нет — в «исторические шаблоны» армян, как известно ещё с 90-х гг., христиано-сионисты США из числа так называемых неоконов вносят также и борьбу Армении и зарубежной армянской диаспоры за признание и осуждение Геноцида армян в Турции 1915−23 гг. Теперь свяжем логически оба контекста — армяне, «отказывайтесь от ваших исторических шаблонов» и «турецкая граница почти наверняка откроется». Перед нами — замшелый план «неоконов» США передать всё Закавказье под контроль и руководство тандема Израиль-Турция, со всеми из этого вытекающими последствиями. На этом фоне меркнут даже «советы» Болтона отказаться от российских вооружений и боеприпасов, так как, мол, «наша техника в любом случае лучше, чем российская», и — мол, «помогайте Сирии, но не вовлекайтесь в конфликт в качестве стороны».

Хотя и эти «приказы» мистера Болтона — суть безосновательная бравада, не более того. Армения уже вовлечена в ВОЙНЫ, да ещё на стороне США и НАТО, — в сербском крае Косово и Метохия и Афганистане. «Армения фактически участвует в войне в Афганистане, как сторона конфликта, почему она не может со своими союзниками участвовать в борьбе против терроризма в Сирии», — вопрошал недавно экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Уверены, что у Болтона, и тем более — у Пашиняна (как и недавно у экс-президента Армении Сержа Саркисяна), ответа на вопрос Вашаршака Арутюняна просто нет. Просто США приказывают своей колонии — участвуй, она и участвует. А вот когда стоял вопрос об отправке армянских миротворцев в Ливан, в том числе и для защиты армянонаселённых территорий в Бейруте, так понадобились годы переговоров, да ещё и итальянский флаг над армянскими военными. Скрывать глупо — многие в Армении и до этого задавались вопросом, почему Ереван не отправляет своих военных специалистов в Сирию, где идёт борьба с терроризмом и сконцентрирована нуждающаяся в поддержке крупнейшая армянская община, но при этом уже долгие годы под патронажем США участвует в «миротворческих миссиях» в Афганистане, Косово и Метохии, причём в Афганистане армянские военные заняты тем, что охраняют аэродромы, через которые и наркоту военные НАТО переправляют (свидетельства экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в 2005−07 гг.), и для себя пути эвакуации приготовили, и т.д., и т.п. А в Косово и Метохии непонятно кого «умиротворяют» — в районе дислокации армян нет ни одного серба-православного, там был геноцид неалбанского населения. Зато там — американская военная база «Бондстил», где порой готовят и террористов, которые через Турцию в конечном итоге оказывались именно на Ближнем Востоке. Про сравнительные же характеристики российских и американских вооружений — оставим поговорить военспецам. Хотя один аспект явен — от РФ Армения получает оружие и боеприпасы по «заводским» ценам, которые ниже рыночных в разы. А для Еревана «в нормальном состоянии» данный вопрос — отнюдь не самый неважный.

Был ли Болтон столь же ультимативен в Баку? А ведь в Ереване его суждения и «советы» — вполне тянут на политический ультиматум. Сказать не берёмся — ближайшее будущее покажет. Но очевидно, что кто бы в дальнейшем ни возглавил бы Армению, он априори вернётся к одному из главных тезисов стратегии 1997−2007 гг. второго экс-президента страны Роберта Кочаряна: коммуникации, связывающие Армению с внешним миром, должны быть диверсифицированными, и в этой диверсификации коммуникаций нет места границе с Турцией, но зато есть неограниченные возможности использования возможностей территории Ирана. С учётом пока не снятого с повестки дня Тегерана проекта коммуникационного коридора Персидский залив — Чёрное море, если человек, руководящий Арменией, в действительности думает о будущем страны и народа, то просто обязан отклонить диктат США и вернуться к тесному сотрудничеству с Ираном. Отметим, что 26 октября на брифинге в парламенте глава фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян, касаясь заявления Болтона о необходимости избавления от «исторических шаблонов», отпарировал: «У нас нет исторических шаблонов, у нас есть исторические ценности, от которых мы не намерены отказываться». Под понятием «исторические шаблоны» Багдасарян понимает «традиционную семью, исторические земли, наши исторические достижения, карабахский вопрос». «Всё это наша история, отказываться от истории означает отказываться от будущего», — заявил он. К сожалению, РПА осознаёт это, только будучи отстранённой от власти — республиканцам бы быть такими принципиальными во все годы своей прежней власти. Но это хоть слабая, но отрезвляющая реакция Еревана на хамство и наглость Болтона. Ждать чего-то подобного от премьера Пашиняна и его сторонников не приходится — поведение советника американского президента в Ереване наглядно показало, чьи же «клиенты» недавние апрельские революционеры Армении…

Между тем, назревают новые скандалы в связи с руссоненавистничеством и иранофобией ныне правящей элиты США. 25 октября на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что управление атаковавшими в начале этого года базу ВКС России в Сирии Хмеймим беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) осуществлялось с самолёта-разведчика США Poseidon-8. «Тринадцать дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолёт-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение 8 часов», — указал Фомин, передавало ТАСС. По его словам, когда БПЛА столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления. «Так вот, ручное управления осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление, — отметил российский замминистра. — Когда эти 13 дронов наткнулись на нашу завесу радиоэлектронной борьбы, они отошли на определённое расстояние, получили соответствующие команды, и ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать. Далее они были уничтожены. Вот это тоже нужно прекратить: чтобы не бороться с высокотехнологичным оружием террористов и здорово экипированными террористами, нужно прекратить их оснащать».

Нонсенс — США, которые якобы «борются с терроризмом» в Сирии, наносят удар по российской базе Хмеймим, откуда на боевые задания вылетают те, кто реально борется с террористами и уничтожает их. Понятно, что военные России приняли решение предать огласке факт участия США в нападении на российских военных в Хмеймиме именно после того, как высшее руководство РФ по итогам переговоров с тем же Болтоном поняли, что Вашингтон не собирается отказываться от пагубных курсов в отношении Сирии, Ирана и России. Напомним, что 6 января 2018 г. боевики-исламисты в Сирии впервые массировано использовали БПЛА при атаке на российские авиабазу Хмеймим в Латакии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Атака была успешно отражена: 7 аппаратов были сбиты, над 6 удалось получить управление с помощью средств РЭБ. При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что решения, применённые боевиками, могли быть получены только от технологически развитой страны, и предупредили об опасности повторения подобных атак в любой стране мира. Мы считаем признания генерал-полковника Фомина ещё одним доказательством того, что главный террорист в Сирии — это США, а не «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Второй скандал связан с консолидированной антииранской преступной деятельностью США, Израиля и Саудовской Аравии. Казалось бы, ну в Турции зверски убит саудовский журналист Джамаль Хашогги. И вот раскрутка этого вопиющего дела (с расчленением тела убитого) …приводит к интереснейшим подробностям, пишет 26 октября источник Daily Beast. Следователи из комиссии Мюллера рассмотрели серию встреч между израильским стратегом социальных сетей, генералом Джоэлем Замелем, обвинённым в убийстве Джамаля Хашогги, и советником Трампа Майклом Флинном. Глава саудовской разведки генерал Ахмед аль-Ассири, берущий на себя вину за убийство журналиста Хашогги, встречался в Нью-Йорке с Флинном и другими членами переходной команды незадолго до инаугурации Трампа. Темой обсуждения была смена правящего режима в Иране. Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Сальман отправил генерала аль-Ассири из Эр-Рияда на эти встречи, которые состоялись в течение двух дней в начале января 2017 г. Эти январские встречи стали предметом пристального внимания специального адвоката Роберта Мюллера в рамках его расследования попыток иностранных правительств оказать давление на кампанию Трампа и на Белый дом. В нью-йоркских совещаниях также приняли участие ливано-американец Джордж Надер, имеющий тесные связи с лидерами ОАЭ, и израильский стратег социальных сетей Джоэл Замель, которого Мюллер допрашивал из-за его роли в обработке высших должностных лиц для того, чтобы помочь Трампу выиграть выборы. Главный политический и стратегический советник Трампа Стив Бэннон, как полагают, также участвовал в этих переговорах о смене режима в Иране в течение этих двух дней в январе.

Отметим, что в «армянском секторе» соцсети Facebook в то время проамерикански настроенные пользователи чуть ли не поздравляли друг друга со «скорой победой революции» в Иране и ожидавшимся приходом к власти в Тегеране неких американских марионеток. Как известно, реальный итог бы иным — с конца декабря 2017 г. и начала января 2018 г., спецслужбы КСИР Ирана зорко отслеживали ситуацию, и тысячи «спящих гнёзд» предателей Ирана были раскрыты, не менее 4 тысяч «активистов» были арестованы, и т.д. И сейчас идут аресты — разного рода спекулянтов валютой и «паникёров"-интернетчиков, вбрасывавших на протяжении истекших месяцев 2018 г. «тревожные информации о столкновениях с властями в Иране», и т.д. Так что, как видим, звериная антииранская настроенность мистера Болтона в Баку и Ереване почву имеет — раз за разом попытки спецслужб США, Израиля и их арабских марионеток разрушаются силовыми структурами Ирана. И почему бы при таких обстоятельствах не потребовать ультимативно от Азербайджана и Армении «добровольно» превратиться в плацдарм США и Израиля для развёртывания различной антииранской подрывной деятельности? С точки зрения американцев и израильтян — логично, роскошный шаг. Что при этом в итоге будет с теми же Азербайджаном и Арменией — на это Вашингтону и Тель-Авиву плевать, и — давно плевать. А участники январских встреч в Нью-Йорке обсуждали многоплановую стратегию эрозии и, в конечном счёте, уничтожения нынешнего иранского режима, включая экономическую, информационную и военную тактику ослабления тегеранского правительства.

Как сообщали 26 октября иранские СМИ и сайт Iran.ru, ранее в этом году New York Times сообщала, что Надер продвигал план проведения экономического саботажа против Ирана и весной 2017 г. представил этот план саудовским, эмиратским и американским чиновникам. Неясно, продвигался ли этот план отдельно или он был частью более крупного проекта по изменению иранского режима, обсуждавшегося на этих встречах в январе 2017 г., но в любом случае, бывший и.о. директора ЦРУ Джон Маклафлин сказал Daily Beast, что эти встречи были очень необычными: «Это касается меня, как бывшего сотрудника разведки из-за того, что это попахивает тайным планированием действий, что является самой чувствительной вещью…». Встречи в Нью-Йорке, о которых пока официально не сообщалось, показывают глубину усилий иностранных чиновников по влиянию на формируемую администрацию Трампа с целью принятия ею наиболее чувствительных внешнеполитических решений. Встречи в Нью-Йорке не только раскрывают детали одной из первых встреч команды Трампа с официальными лицами из Саудовской Аравии — страны, которая втянута в один из самых скандальных и последовательных геополитических инцидентов года, — но и проливает больше света на отношения команды Трампа с израильтянином Замелем, имеющим глубокие связи с израильской разведкой. Команда Трампа в ходе предвыборной кампании привлекала молодого стратега и предпринимателя Замеля. Он в августе 2016 г. предложил план Дональду Трампу-младшему, чтобы помочь Трампу-старшему выиграть президентские выборы, сообщала The New York Times. Правда, неясно, был ли этот план когда-либо реализован. Адвокат Трампа ранее заявил, что президент слышал о плане Замеля, но не продвигал его вперёд. Детали январской встречи 2017 г., рассмотренной Daily Beast, показывают, что у Замеля имелся план по использованию социальных сетей для победы Трампа над Хиллари Клинтон. Согласно данным, Замель также прилетал в Нью-Йорк, чтобы передать идеи по борьбе с Ираном саудовцу аль-Ассири и Трампу.

Встречи в Нью-Йорке были частью шквала визитов влиятельных иностранцев в «Башню Трампа». За несколько недель до этого, кронпринц ОАЭ Мохаммед бен Заид, как сообщается, обсуждал политику Ирана в «Башне Трампа» с Бэнноном, Флинном и Джаредом Кушнером — зятем президента США. Эти встречи, по-видимому, являлись частью усилий Саудовской Аравии и ОАЭ по лоббированию своих интересов перед администрацией Трампа против Катара и Ирана, их главных региональных конкурентов. Мохаммед бин Сальман опирался на генерала аль-Ассири, чтобы провести беседы с западными официальными лицами об Иране и войне, возглавляемой Саудовской Аравией в Йемене. Аль-Ассири ранее был представителем военной операции Саудовской Аравии в Йемене. Эти усилия, предпринимаемые совместно с ОАЭ и при поддержке США и европейских стран, вызвали огромный резонанс со стороны правозащитников и членов конгресса. ООН назвала войну в Йемене худшим гуманитарным кризисом в мире. Источники, знакомые с саудовским следом в Вашингтоне, описали аль-Ассири как одного из ближайших союзников Мохаммеда бин Сальмана и наиболее доверенным ему лицом. До прихода в разведку он был старшим офицером в саудовских ВВС — в элитном подразделении службы, которому было поручено сбивать ракеты, нацеленные на страну. Убийство Хашогги поставило аль-Ассири и саудовских лидеров в центре внимания мировой прессы, завершил изложение источник Daily Beast.

Так что красная цена ираноненавистнических заявлений наглого американского лицемера Джона Болтона (в Ереване — «Тегеран остаётся главным банкиром международного терроризма в мире», в Баку — видимо, тоже нечто подобное) — ниже плинтуса, судьба — быть смытыми вместе с экскрементами в некую навозную яму мировой политики. Руководить и управлять атаками БПЛА террористов против российских баз в Хмеймиме и Тартусе, планировать свержения и убийства политиков (а теракт от 22 сентября в Ахвазе показал — и женщин, и детей…) Ирана — и при этом продолжать дешёвый трёп о причастности иранского правительства к спонсированию «международного терроризма в мире»? Вопрос лишь в одном заключается — так когда же Иран, Россия, их «теневые союзники» (допустим, в лице того же Китая) на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Закавказье примут решение совместно и скоординировано взорвать мир разоблачениями роли США и Израиля в деле организации террористических банд? Время «Икс», думается, всё ближе и ближе.

