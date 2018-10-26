Премьер-министр Украины: «Укрпочта» должна доставлять пенсии пенсионерам

Киев, , 23:42 — REGNUM «Укрпочта» не должна прекращать доставку пенсий гражданам, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 26 октября «Укринформ».

По его словам, доставка пенсий пожилым людям не должна прекращаться ни в коем случае, так как это «социальная роль» «Укрпочты». Гройсман даже пригрозил увольнением руководству компании, если она все же примет решение об отмене доставки пенсий.

Глава украинского кабинета министров заявил, что правительство обратится к «Укрпочте» с просьбой прояснить ситуацию.

«Почта будет доставлять пенсии и это принципиально важно», — подчеркнул Гройсман.

Напомним, ранее глава «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что компания терпит большие убытки из-за доставки пенсий, поскольку цены на услугу не пересматривались с 2004 года.