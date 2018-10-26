СМИ: Россия прокредитует вооружение Кубы на сумму $50 млн

Москва, , 23:20 — REGNUM Россия даст Кубинской республике государственный кредит на сумму свыше $50 млн на покупку российских вооружений, сообщает 26 октября газета «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник.

По утверждению источника издания, вся сумма кредита будет направлена на военно-техническое сотрудничество, но помимо этого предусмотрены общеэкономические проекты, которые будут финансироваться из других источников.

В сферу военно-технического сотрудничества будут входить поставки российской бронетехники и, возможно, авиации.

Издание утверждает, что комплекс документов по этим вопросам будет подписан в Гаване 29−30 октября представителями кубинских властей и зампредом правительства России Юрием Борисовым.

Тогда же пройдет заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическим и научно-техническим вопросам, среди которых 60 инвестиционных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября глава МИД Кубы анонсировал официальный визит председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля в Россию.

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