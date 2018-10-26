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Отправителю посылок с бомбами политикам США грозит 58 лет тюрьмы

Политика

Подозреваемому предъявлены обвинения по пяти пунктам

Вашингтон, 26 октября 2018, 22:57 — REGNUM  Задерженному по подозрению в рассылке посылок с бомбами американским политикам предъявлены обвинения по пяти статьям. Об этом сообщил на пресс-конференции 26 октября генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

По его словам, мужчина, в частности, обвиняется в транспортировке взрывчатки, её незаконной отправке, угрозах официальным лицам. В совокупности предъявленных обвинений задержанному грозит до 58 лет тюрьмы, уточнил генеральный прокурор.

Напомним, ранее по подозрению в причастности к отправке посылок был задержан 56-летний Сезар Сайок, ранее уже привлекавшийся к суду за подобные преступления. В течение недели американские правоохранители изъяли в общей сложности 12 подозрительных посылок, адресованных крупным политикам и общественным деятелям.

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