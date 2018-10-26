Китайский лидер Си Цзиньпин проинспектировал Южное командование НОАК

Пекин, , 22:49 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР, председатель Центрального военного совета (ЦВС) страны Си Цзиньпин провел инспекцию Южной зоны боевого командования НОАК, сообщает 26 октября Синьхуа из Гуанчжоу, административного центра южно-китайской провинции Гуандун.

Заслушав доклады военного командования на одном из командных пунктов, Верховный Главнокомандующий встретился с военнослужащими и выступил с программной речью, посвященной оборонной политике Китая. Он призвал к укреплению боеспособности и боеготовности, а также боевой учебы войск, всесторонней оперативной подготовки штабов, повышению потенциала боевого командования. Обращаясь к партийному руководству, Си Цзиньпин потребовал неукоснительного следования принципу партийного руководства вооруженными силами и военным строительством.

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