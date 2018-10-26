Трамп начинает гамбит

Станислав Тарасов, , 22:48 — REGNUM

Вашингтон предпринял широкий геополитический маневр и объявил игру сразу на нескольких досках. Как пишет в этой связи The Washington Post со ссылкой на бывшего американского посла в России Майкла Макфола, президент США Дональд Трамп, заявляя о возможном выходе «из одного из самых успешных договоров по контролю над вооружениями (ДРСМД) под предлогом того, что Россия нарушала этот договор», и потенциальном выходе из соглашения СНВ-3, добивается следующего: обозначает желание «сдерживать Китай в Азии», демонстрирует намерение добиться изоляции Ирана (которому предъявлен «широкий список комплексных претензий» — Сирия, Украина и даже Афганистан).

Макфол считает, что Трамп своим гамбитом пытается использовать «сложную переговорную тактику», призванную всех усадить за стол переговоров и открыть сразу несколько позиций. В истории мировой дипломатии такое иногда случалось, когда удача или неудача в переговорах на одной доске компенсировалась на другой за счет более высоких ставок. Но люди, которые профессионально занимаются проведением подобных многоходовых политических конструкций, отдают себе отчет в том, что выстроить их бывает очень сложно. На практике зачастую и невозможно, даже если используется техника последовательной цепочки решаемых проблем и обсуждаемых вопросов. Именно в этом и заключается первый главный смысл складывающейся сейчас мировой политико-дипломатической головоломки. Суть второго в том, что США начинают практически переводить стрелы своих основных интересов в сторону Азии, выставляя набор проблем, по которым они намерены добиться выгодных для себя соглашений.

Наконец, Вашингтон, заявляя о возможном выходе из договоров по контролю над вооружениями, требует от России как ядерной державы начать переговоры по этому вопросу с подключением еще одного ядерного государства — Китая. После того как Трамп встретился в Сингапуре с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, он почувствовал, что заимел шансы успешно провести крупную игру. Теперь дело за тем, чтобы Ким поверил американскому президенту и продемонстрировал, как пишет германская газета Sueddeutsche Zeitung, что «его видение собственной и национальной безопасности шире, чем у отца». Станет ли саммит двух лидеров действительно историческим событием, зависит от того, что последует за этим дальше. Вместе с тем фактом можно считать то, что Пхеньян не прислушался к призывам Тегерана «не верить Вашингтону», что можно квалифицировать и как определенный разрыв в прежнем их альянсе.

Не случайно, что Трамп стремится использовать свой северокорейский опыт на иранском направлении, с одной стороны, заявляя о выходе США из ядерной сделки с Тегераном, сколачивая различные антииранские коалиции, вводя жесткий режим различных санкций. С другой, призывает Тегеран подписать новое ядерное соглашение, внося при этом сумятицу и заставляя дергаться Европейский союз. Иран старается поддерживать отношения со странами ЕС, что находит понимание также в Москве и Пекине, но появились тревожные факторы. Многие крупные европейские фирмы стали покидать иранский рынок из-за опасений попасть под американские санкции, а некоторые китайские фирмы заявили, что отказываются покупать иранскую нефть. Напомним, что Китай импортирует из Ирана около 700 тыс. баррелей нефти в день, Индия — 500 тыс. баррелей. Для Тегерана цена вопроса — почти 80 млн долларов прибыли в сутки.

По нашей оценке, Вашингтон ведет борьбу против Ирана на системном уровне, используя технологии разделения «проблемы» на составляющие части. Эту тактику недавно использовал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон при посещении Москвы и столиц республик Закавказья. По оценке некоторых американских экспертов, «ясно, что Трамп и Болтон придают большое значение иранскому вопросу, так что они, возможно, не остановятся на первом этапе и будут устраивать торг по Ближнему Востоку, Сирии, иранской нефти, будущему Европы и, самое главное, — по Китаю», полностью изолировать который санкциями у американцев не получается. И хотя в Москве, да и не только там, ходы США хорошо просчитываются, избежать дипломатической дуэли вряд ли удастся.

В будущем следует ожидать визитов других персонажей из Вашингтона, возможно, с другими планами и предложениями — Трамп вынужден признать неизбежность: необходимость вести диалог с президентом России Владимиром Путиным и договариваться с ним по широкому кругу глобальных вопросов.