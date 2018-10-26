Минфин Украины решил расформировать государственную фискальную службу

Киев, , 22:52 — REGNUM На Украине разделят на три службы государственную фискальную службу, заявила исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает 26 октября «112 Украина».

По ее словам, практика показала, что налоговая и таможенная службы не могут существовать как единый орган. В связи с этим государственная фискальная служба Украины будет расформирована, а вместо нее появится таможенная, налоговая службы и налоговая полиция, которая станет впоследствии органом финансовых расследований.

Напомним, в начале сентября исполняющий обязанности главы госфискальной службы Украины Мирослав Продан уволился по собственному желанию. Ранее же прокуратура начала работу по уголовному делу против Продана.

Продан возглавил госфискальную службу в марте 2017 года.