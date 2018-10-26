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Минфин Украины решил расформировать государственную фискальную службу

Политика

Вместо нее появятся три новых службы

Киев, 26 октября 2018, 22:52 — REGNUM  На Украине разделят на три службы государственную фискальную службу, заявила исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает 26 октября «112 Украина».

По ее словам, практика показала, что налоговая и таможенная службы не могут существовать как единый орган. В связи с этим государственная фискальная служба Украины будет расформирована, а вместо нее появится таможенная, налоговая службы и налоговая полиция, которая станет впоследствии органом финансовых расследований.

Напомним, в начале сентября исполняющий обязанности главы госфискальной службы Украины Мирослав Продан уволился по собственному желанию. Ранее же прокуратура начала работу по уголовному делу против Продана.

Продан возглавил госфискальную службу в марте 2017 года.

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Политическая жизнь Украины
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