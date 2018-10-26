Путин о хаотичных постройках: «А кто разрешение давал?»

Ханты-Мансийск, , 22:31 — REGNUM Председатель этнографической комиссии Русского географического общества Валерий Тишков считает, что в России необходимо предпринимать реальные шаги по сохранению историко-культурной среды, мест памяти, а не только памятников архитектуры. В Подмосковье растут таун-хаусы и природный ландшафт забивается беспорядочной застройкой. Об этом он заявил на выездном заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Комиссии по топонимике работают формально, с мнением населения и учёных не считаются, утверждает Валерий Тишков. Помимо природного, нужно ввести понятие историко-культурного ландшафта, считает учёный-историк.

«Назрела проблема сохранения уникальных территорий. В том же Подмосковье, например. От достаточно безудержной застройки сельских и старых дачных посёлков под разные таун-хаусы, лакшери-вилэджи и подобные Нью-Васюки. Звенигород, Успенское, Николина Гора и тысячи других исторических названий должны сохранять свою глубокую символику. А новые рождаться не только по прихоти девелоперов», — говорит учёный.

Кроме того, в Подмосковье вели застройку, не учитывая археологической составляющей. Не только артефакты, но и незахороненные останки солдат Красной Армии, погибших в Великую Отечественную войну под Москвой так и останутся неведомыми миру под бетоном. И рядом с церковью строят замки, — отмечает эксперт.

«Я считаю, что нужны более жёсткие законы в сфере историко-культурного ландшафта для корпораций застройщиков и местных властей. Ввести право на пейзаж, чтобы люди наслаждались природой и красотой страны Россия, а не перемещаться по межзаборным туннелям. Нужна программа защиты древнерусских городов и поселений от массовой застройки. Пейзаж, культурные традиции, ценности могут принести не меньшие дивиденды и эмоциональное удовлетворение», — полагает Вячеслав Тишков.

Президент России Владимир Путин ответил на слова профессора Валерия Тишкова репликой.

«Вопрос с тем же замком возле церкви. Не в том, почему посмел построить. А кто разрешение давал. Сейчас в Сочи разбираем: кто на что разрешение подписывал. К сожалению, не только в Сочи, такое происходит очень часто», — резюмировал президент России.

Напомним, выездное заседание Совета по межнациональным отношениям в России прошло в Ханты-Мансийске под председательством главы государства.

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