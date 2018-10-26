Киев, , 22:23 — REGNUM Главе центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану продлили арест на два месяца, сообщает 26 октября УНИАН.

Согласно сообщению, продление меры пресечения на два месяца требовала прокуратура, защита же просила продлить арест только на 30 суток, поскольку этого должно было хватить на составление прокурорами обвинения. Суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры.

Отмечается, что защита Рубана полностью ознакомилась с материалами дела.

Напомним, Рубан был задержан по подозрению в «государственном перевороте» и «подготовке терактов». Позже была задержана депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая якобы вместе с Рубаном планировала совершить теракты.