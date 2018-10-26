Оппозиция: Премьер Индии Моди незаконно вмешивается в дела о коррупции

Нью-Дели, , 22:33 — REGNUM Постоянное злоупотребление премьер-министром Нарендрой Моди и председателем правящей партии Амит Шахом своих полномочий подорвало независимость и доверие к центральному бюро расследований, — заявил официальный представитель Индийского Национального Конгресса — «Бхаратий Раштрий Конгресс» (ИНК) Рандип Сурджевала.

Это высказывание было сделано после обвинения против одного из высокопоставленных сотрудников центрального бюро расследования Индии в коррупции.

По информации индийского новостного агентства The Hindu, в своем заявлении представитель оппозиционной партии ИНК также привел шесть случаев, когда правительство Нарендры Моди вмешивалось в расследование дел.

Рандип Сурджевала обвинил представителей правительства в том, что они используют правительственные ведомства в своих личных целях.