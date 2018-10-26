Индия, Иран и Афганистан провели трехсторонние переговоры в Тегеране

Тегеран, , 23:35 — REGNUM Индия, Иран и Афганистан провели свою первую трехстороннюю встречу по вопросам реализации проекта в иранском порту Чабахар.

Были проведены обсуждения в трехстороннем формате о полном введении в действие трехстороннего соглашения о международном транзите и перевозке через порт Чабахар, — заявил в своем официальном сообщении МИД Индии.

Представители МИД Индии также отметили, что все стороны разделяют мнение о том, что полная реализация трехсторонней инициативы будет способствовать установлению связей и экономическому развитию Афганистана и региона в целом.

Также были обозначены примерные даты проведения заседания координационного совета, которое, по заявлению МИД, состоится в первой половине 2019 года в Индии.

По информации индийского новостного агентства Ani, индийскую сторону на переговорах представлял секретарь по экономическим связям Т.С.Тримурти, в то время как афганскую и иранскую делегации возглавляли заместители министров транспорта.

Напомним, что в 2016 году стороны подписали пакт, который подразумевает создание транзитного и транспортного коридора между странами, в рамках которого порт Чабахар становился одним из главных транспортных узлов.