Оппозиция Мозамбика отказалась участвовать в мирных переговорах

Мапуту, , 22:39 — REGNUM Главная оппозиционная мозамбикская партия РЕНАМО (Мозамбикское национальное сопротивление), объявила о приостановлении своего участия в мирных переговорах с правительством Мозамбика вследствие выдвинутых партией обвинений в фальсификации властями результатов выборов в местные органы управления.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, представитель партии РЕНАМО Андре Магибир рассказал журналистам в городе Мапуту, что их партия сейчас сосредоточена на решении проблем, засвидетельствованных во время избирательного процесса 10 октября.

Согласно результатам, объявленным Избирательной комиссией Мозамбика, за правящую партию Фрелимо (Фронт освобождения Мозамбика) проголосовало 44 муниципалитета, в то время как за РЕНАМО — лишь 8. Утверждается, что результаты были подтасованы.

Как подчеркнули лидеры оппозиционной партии, разрешение проблем, связанных с избирательным процессом, — единственное, что сможет вернуть их к столу мирных переговоров с правительством.

Недавно обе стороны смогли договориться о распределении обязанностей среди чиновников на уровне округа, также было заключено соглашение о включении в вооруженные силы Мозамбика бойцов партии РЕНАМО.