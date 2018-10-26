В Гамбии проходит заседание комиссии по правам человека в Африке

Банжул, , 22:31 — REGNUM В Гамбии продолжается 63-я сессия Африканской комиссии по правам человека и народа. В ней принимают участие политические деятели и лидеры гражданского общества из разных стран Африки.

Сессия комиссии началась 23 октября и должна быть завершена 13 ноября. Джебра Камболе, представитель Танзании, сообщил в интервью новостному агентству RFI Kiswahili в столице Гамбии, Банжуле, что многие политические активисты обеспокоены соблюдением прав человека в Африке.

«Наше внимание было обращено на соблюдение гражданских, политических прав, прав на образование и роль правительства в обеспечении населения образованием. Мы обнаружили, что во многих африканских странах по-прежнему есть серьезные проблемы». — сказал Камболе

Кроме того, на заседании сессии в ходе обсуждений были вынесены предложения по развитию некоторых стран Африки южнее Сахары, включая Демократическую Республику Конго, где в конце этого года пройдут выборы президента, а также Бурунди и Уганду.

Резолюция сессии будет представлена на рассмотрение комиссии Африканского Союза.