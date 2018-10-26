В Бурунди начались переговоры по мирного урегулирования кризиса

Бужумбура, , 23:21 — REGNUM Посредник на переговорах в Бурунди, бывший президент Танзании Бенджамин Мкапа, объявил о начале переговоров по урегулированию бурундийского кризиса, которые проводятся в городе Аруша, Танзания. Однако на заседании не присутствовали представители правительства Бурунди.

По информации новостного агентства VOA Swahili, выступая на открытии заседания, Мкапа отметил, что ему не удалось уговорить правительство Бурунди принять участие в переговорах.

Тем не менее он сообщил, что переговоры начались, и он продолжит выполнять свои обязанности посредника, предоставленные ему главами Восточноафриканского сообщества.

Кроме того, Мкапа попросил участников переговоров свободно вести дискуссии и выдвигать предложения, которые, по их мнению, смогут принести мир в Бурунди и обеспечить справедливые и независимые выборы в стране в 2020 году.

Сразу же после открытия сессии Мкапа подчеркнул, что надеется снова встретиться с участниками через два дня и получить от них предложения и мнения, а также доклад по результатам переговоров, который будет отправлен главам Восточноафриканского сообщества.

Лидеры оппозиции, включая председателя политической партии в Бурунди «Национальный совет по защите демократии» (CNDD), заявили, что отказ бурундийского правительства участвовать в переговорах был разочарованием для них.

Напомним, что политический кризис в Бурунди начался в 2015 году после всеобщих выборов, несмотря на мирную обстановку, в которой они проходили. Террор и беспорядки в стране побудили Африканский союз вмешаться в существующую ситуацию. Впоследствии Восточноафриканскому сообществу было предписано разрешить кризис в Бурунди.

После директивы Африканского Союза Восточноафриканское сообщество назначило президента Уганды Йовери Кагуту Мусевени главным посредником в урегулировании кризиса при содействии бывшего президента Танзании Бенджамина Мкапы.