Министр иностранных дел Пакистана: Кашмир никогда не был частью Индии

Исламабад, , 23:26 — REGNUM В ходе международного семинара в Исламабаде министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши обозначил позицию Исламабада по Кашмирской проблеме.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр заявил, что Индия никогда не владела Кашмиром и, поэтому, не имеет на него прав. По словам Шаха Мехмуда Куреши, Кашмир остается важной частью внешнеполитической повестки Пакистана, страна продолжит помогать борцам за самоопределение Кашмира по дипломатической линии.

Кроме того, по мнению Куреши, освободительное движение в контролируемом Индией Кашмире набрало значительную силу и «не исчезнет без следа». Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил «новую волну насилия» в индийском Кашмире, в ходе которой в столкновениях с силами правопорядка погибло по меньшей мере 14 человек.