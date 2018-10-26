Кабинет министров Пакистана одобрил ряд национальных проектов

Исламабад, , 23:06 — REGNUM 25 октября министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри в ходе пресс-конференции сообщил журналистам о планах правительства, одобренных во время заседания кабинета.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, во время заседания под председательством премьер-министра Имран Хана было принято решение подключить Вспомогательную систему поставки электроэнергии в Лахоре (провинция Панджаб), чтобы бороться с воровством электричества.

Наиболее громким заявлением стало сообщение о планах правительства отправить первого пакистанца в космос. Ожидается, что знаковое для Пакистана событие состоится в 2022 году. Выполнить эту амбициозную задачу Пакистану поможет Китай: запуск будет осуществлен пакистанской комиссией по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы при помощи неназванной китайской компании.