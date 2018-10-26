Пакистан потребовал от Нидерландов извинений за богохульство

Исламабад, , 23:38 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Пакистана Техмина Джанджуа вызвала посла Нидерландов и выразила стране протест. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, жесткая реакция Пакистана вызвана сообщениями голландского парламентария Гирта Вильдерса в социальной сети Твиттер, которые, по мнению Исламабада, оскорбляют чувства верующих мусульман.

В специальном заявлении пакистанского МИДа, опубликованном по этому случаю, отмечалось, что «такие действия не должны оставаться безнаказанными под предлогом защиты свободы слова».

Заявление призывает правительство Нидерландов осудить такое поведение парламентария и принять все меры для того, чтобы предотвратить подобные инциденты. Ранее пакистанское правительство добилось отмены конкурса карикатур на Пророка Мухаммеда в Нидерландах.