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Пакистан потребовал от Нидерландов извинений за богохульство

Политика

Пакистанский МИД вызвал посла Нидерландов и выразил протест по поводу сообщений голландского парламентария в Твиттере, оскорбляющих чувства мусульман

Исламабад, 26 октября 2018, 23:38 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Пакистана Техмина Джанджуа вызвала посла Нидерландов и выразила стране протест. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, жесткая реакция Пакистана вызвана сообщениями голландского парламентария Гирта Вильдерса в социальной сети Твиттер, которые, по мнению Исламабада, оскорбляют чувства верующих мусульман.

В специальном заявлении пакистанского МИДа, опубликованном по этому случаю, отмечалось, что «такие действия не должны оставаться безнаказанными под предлогом защиты свободы слова».

Заявление призывает правительство Нидерландов осудить такое поведение парламентария и принять все меры для того, чтобы предотвратить подобные инциденты. Ранее пакистанское правительство добилось отмены конкурса карикатур на Пророка Мухаммеда в Нидерландах.

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Зарубежная хроника
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