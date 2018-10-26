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Пакистан не откажется от кредита МВФ после саудовского займа

Политика

Пакистан по-прежнему будет стремиться получить кредит МВФ, несмотря на 6-миллиардный заем, предоставленный Саудовской Аравией

Исламабад, 26 октября 2018, 22:03 — REGNUM  Официальный представитель министерства финансов Пакистана Нур Ахмед подтвердил, что страна не откажется от намерения получить заем у МВФ (Международный Валютный Фонд).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Нур Ахмед сообщил информационному агентству Reuters, что переговоры о сумме займа МВФ и условиях его получения начнутся в начале ноября. По словам официального представителя министерства финансов, переговоры состоятся несмотря на то, что 23 октября Саудовская Аравия согласилась выделить Исламабаду два кредита на общую сумму в 6 миллиардов долларов — для выравнивания платежного баланса и льготных закупок нефти.

Ранее, правительство Пакистана приняло решение обратиться к МВФ за кредитом для спасения экономики страны, переживающей кризис.

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Зарубежная хроника
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