Пакистан не откажется от кредита МВФ после саудовского займа

Исламабад, , 22:03 — REGNUM Официальный представитель министерства финансов Пакистана Нур Ахмед подтвердил, что страна не откажется от намерения получить заем у МВФ (Международный Валютный Фонд).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Нур Ахмед сообщил информационному агентству Reuters, что переговоры о сумме займа МВФ и условиях его получения начнутся в начале ноября. По словам официального представителя министерства финансов, переговоры состоятся несмотря на то, что 23 октября Саудовская Аравия согласилась выделить Исламабаду два кредита на общую сумму в 6 миллиардов долларов — для выравнивания платежного баланса и льготных закупок нефти.

Ранее, правительство Пакистана приняло решение обратиться к МВФ за кредитом для спасения экономики страны, переживающей кризис.