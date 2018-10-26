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НАТО не будет напрямую участвовать в мирных переговорах в Афганистане

Политика

Генсек НАТО заверил, что организация готова оказывать все необходимое содействие для проведения мирных переговоров

Кабул, 26 октября 2018, 23:58 — REGNUM  Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что блок готов оказывать правительству Афганистана необходимую политическую поддержку для организации мирных переговоров, но НАТО не будет участвовать в них напрямую.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано генеральным секретарём НАТО в ходе пресс-конференции, посвящённой проблеме мирного урегулирования в Афганистане.

Йенс Столтенберг сказал, что НАТО готова оказать всю необходимую помощь правительству Афганистана, но участие в самих переговорах выходит за рамки компетенции организации.

Генеральный секретарь НАТО, что главная цель деятельности блока в Афганистане заставить понять движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки, что мира нельзя достичь на поле битвы. Именно поэтому НАТО помогает силам безопасности и обороны Афганистана и участвует в подготовке солдат Национальной армии.

Йенс Столтенберг также высоко оценил роль прямых переговоров между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для процесса национального примирения в Афганистане.

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Зарубежная хроника
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