Русский флот на Тихом океане и в Русской Америке: эксперименты и экономия

Олег Айрапетов, , 21:50 — REGNUM

После окончания Крымской войны и заключения Парижского мира для русского флота настали тяжелые времена. Бюджет Морского министерства практически не увеличивался в течение 15 лет. В 1856 г. он составил 18 988 182 руб., в 1857 г. — 19 005 517 руб., и не вырос даже в 1863 г. (18 154 445 руб.). Мизерное увеличение было допущено в 1864 г. (20 570 616 руб.). Морское министерство проводило в это время скорее административные реформы, стараясь выбрать наиболее эффективный вид кораблей. В Англии, Франции и Северной Америке шли эксперименты. Это было время быстрых и дорогостоящих технических изменений. В Россию они приходили с опозданием. Гонка вооружений на море оказалась не под силу русским финансам.

Русское Морское министерство должно было действовать «с крайней осторожностью и не поддаваться никаким увлечениям, чтобы не впасть в большие ошибки». В марте 1856 года была принята программа, по которой за 20 лет предполагали построить 18 линейных винтовых кораблей, 12 фрегатов, 14 корветов и 100 лодок. По плану, принятому в 1857 году, в Сибирской флотилии должны были состоять 6 винтовых корветов и 6 клиперов (все они приходили на определенный срок из Балтики), 5 пароходов, 1 шхуна и 2 транспорта. Полностью выполнить эту программу не удалось. В 1859 году для Сибирской флотилии были заказаны клипер в Англии, 2 канонерские лодки во Франции (они должны были получить машины в Англии) и 2 машины в США для речных канонерских лодок на Амуре. Зимой 1858−1859 гг. во флотилии состояло 1 пароходофрегат, 2 корвета, 2 транспорта, 1 винтовая шхуна, 1 морской и 2 речных парохода. Эти корабли и составили основу 1-й Тихоокеанской эскадры, образованной в 1860 году, в состав которой вошли 1 фрегат, 3 корвета и 2 клипера. Ввиду тяжелых условий Николаевска, зимой эта эскадра уходила на Камчатку, в Китай или Японию. Для охраны китов, каланов, моржей и котиков от хищнических набегов англо-американских шхун был установлен патруль военных кораблей.

Еще в 1860 году в России вовсю строили деревянные корабли, в том числе не только корветы и фрегаты, которые можно было использовать в качестве крейсеров, но 111-пушечный линейный «Император Николай I». Тем временем пар окончательно вытеснил парус, гребной винт — колесо, железные корпуса — деревянные, вслед за этим появилась броня, быстро менялась и мощность орудий. В результате экономии обеспечить воссоздание флота, тем более в период технической революции и перехода от парусных кораблей к броненосным, долгое время было невозможно. Свою роль сыграла не только финансовая, но и техническая и промышленная слабость России. Судостроительная, машиностроительная и металлургическая промышленность не могли обеспечить современное судостроение.

В 1861 году на Балтике числилось 9 кораблей, 12 фрегатов, 22 корвета, 12 клиперов, 8 пароходофрегатов, 79 канонерских лодок. Все они были деревянными. Начало броненосного строительства в России было скорее экспериментальным, с учетом европейского опыта. В 1859 г. во Франции и в 1861 г. в Англии уже были построены мореходные броненосцы. В 1861 году на Балтике был построен первый русский броненосный корабль — это была маленькая винтовая канонерская лодка — «Опыт». О качестве этого эксперимента можно судить по тому, что уже в феврале 1866 года «Опыт» был выведен из состава флота и обращен в ледокольное судно.

Первые крупные броненосные корабли предпочли заказать в Англии, что, как показал кризис 1863 г., было весьма небезопасно. Строившаяся в Англии броненосная батарея «Первенец», которую спустили на воду в мае 1863 г., несмотря на то, что не была завершена установка броневых плит, в августе была переведена в Россию. 5(17) августа, сопровождаемая винтовыми фрегатами «Генерал-адмирал» и «Олег», она пришла на рейд Кронштадта. 6(18) октября 1866 года император распорядился, чтобы впредь на строительстве использовались лишь русские материалы и машины. Выполнить это решение сразу так и не удалось.

Весьма слабым был и коммерческий флот России, за развитие которого также энергично взялось государство. Определенным заменителем военного флота стала попытка создать частную пароходную компанию со значительной поддержкой государства. 3(15) августа 1856 г. император утвердил Устав Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ). Параграф 1 Общества гласил: «Для развития торговли Южного края России и пароходных как торговых, так и почтовых сообщений этого края с русскими и иностранными портами, — учреждается Русское Общество Пароходства и Торговли»; параграф 2: «Русское Общество Пароходства и Торговли по примеру Российско-Американской Компании, состоит под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством». Общество должно было содержать пароходные линии Одесса-Константинополь-Афон-Смирна-Родос-Александретта-Бейрут-Яффа-Александрия 3 раза в месяц, почта, курьеры и фельдъегеря перевозились бесплатно (пар. 3).

Общество получало казенную льготу — высокие помильные субсидии сроком на 10 лет (после истечения этого срока каждый год они должны были сокращаться на 5%, пар. 16), капитал общества определялся в 6 млн рублей (20 тыс. акций по 300 руб.) с возможным увеличением до 9 млн руб. (пар. 23), правительство покупало 6670 акций на сумму в 2,01 млн руб. (пар. 24). Правительство передавало Обществу пароходы Новороссийской пароходной экспедиции, учрежденной еще в конце 1840-х гг. В 1850—1852 гг. она перевозила по портам Азовского и Черного морей (включая Галац и Константинополь) в среднем по 20 тыс. пассажиров в год. Распространяя свои рейсы на Яффу и Бейрут, Общество планировало получить дополнительные выгоды от перевозки паломников к Святым местам.

Вскоре пароходы РОПиТа обслуживали грузо-пассажирские перевозки по Черному (Одесса-Константинополь, Одесса-Галац, Одесса-Редут-кале), Адриатическому (Одесса-Триест), Средиземному (Одесса-Марсель) морям и доставляли паломников в Святые места (Константинополь-Афон-Смирна-Яффа). Уже в 1859 году было перевезено 22 284 паломника, что принесло Обществу 146 558,77 руб. Больше в этом году было перевезено пассажиров из Крыма и Кавказа в Трапезунд (27 993 чел., 127 964,57 руб.). Остальные линии существенно уступали этим двум (напр., Азовская — 9994 чел., 37 557,83 руб., а Английская — всего 525 чел. — 8237,72 руб.). В 1856 году РОПиТ имел 12 пароходов. Общество начало пароходные сообщения в мае 1857 года пятью пароходами, имея уже 17 пароходов, в 1858 году — уже 35 пароходов, в 1859 году их число увеличилось еще на 5 и продолжало расти дальше. Интересно, что перевозить мусульманских паломников русские пароходные линии начали гораздо позже — с 1906 года, Доброфлот перевез 1107 человек. В следующем году их количество выросло до 5551, а к 1910 году — 12 915 чел., после чего начался небольшой спад, очевидно, вызванный военными событиями 1911 и 1912 годов.

Не имея возможности строить флот на Черном море и ограничиваясь оборонительным флотом на Балтике, на Тихом океане Россия в 1856—1870-е гг. могла держать самые скромные силы, которые могли быть использованы в случае ухудшения отношений с морскими державами — т. е. с Англией и Францией. Опорный пункт России в Приморье — Владивосток — появился в 1860 году, когда здесь высадился первый небольшой десант с военного транспорта «Манджур» — команда из 40 солдат под командой прапорщика. В 1865 году сюда также на военном транспорте были доставлены первые 175 переселенцев. В 1868 году в городе было 35 частных и 22 казенных дома, 20 фанз, 516 жителей, из них 36 — китайцы.

В 1861 году в составе Сибирской флотилии числились 1 паровой корвет, 9 пароходов, 3 шхуны, 2 транспорта и 1 канонерская лодка. В основном эти суда использовались «для доставки припасов, материалов и почты в разные порты и гавани Восточного океана, Охотского моря и Камчатки». Речная часть флотилии обеспечивала перевозки по Амуру. Осенью 1861 г. на Дальний Восток пришла 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием кап. 1 ранга А.А. Попова — 4 корвета и 5 клиперов. В отличие от 1-ой, она была рассчитана исключительно на ведение наступательных операций, крейсерской войны.

Бухта Владивостока замерзала на 4 месяца в году. Город был уязвим с суши, и поэтому его задача в военное время ограничивалась снаряжением крейсеров, которым предстояло отправиться в океан за тысячи миль и при необходимости ремонтироваться и пополнять запасы с транспортов, пользуясь бухтами уединенных островов. Русским кораблям была нужна надежная и удобная гавань для базирования, и в апреле 1861 г. флотом была предпринята попытка основать морскую станцию (т.е. пункт базирования) на островах Цусима, на берегу бухты Имосаки. Однако уже в мае постройки обнаружил английский фрегат. Англичане немедленно сообщили об этом японским властям, а те заявили протест, поддержанный британским дипломатическим представителем. Учитывая склонность токугавской Японии к самоизоляции, и не желая портить отношения с нею и с англичанами, русское правительство отказалось от своих планов.

Вскоре качества кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры были востребованы русской политикой. Во время кризиса в отношениях с Англией и Францией, вызванного Польским восстанием 1863 года, в Петербурге было принято решение отправить русские эскадры к побережью США. 13 сентября 1863 г. в Нью-Йорк прибыли 2 фрегата под командованием контр-адмирала С.С. Лесовского. До конца месяца русская эскадра здесь была усилена еще 2 корветами и клипером. 1 октября 1863 г. 4 русских корвета и 1 клипер под командованием контр-адмирала А.А. Попова пришли в Сан-Франциско. С этих позиций, опираясь на поддержку Америки, русские корабли могли угрожать морским коммуникациям Англии в Тихом океане и Атлантике.

Адмиралы еще июле 1863 г. получили инструкции от Морского министерства, предписывавшие начало действий против купеческого флота противника в случае начала военных действий. Войны с Англией и Францией удалось избежать, весной 1864 года русские корабли покинули гавани США и отправились в Кронштадт и на Тихий океан. Сближение с Америкой закончилось уступкой Аляски. К середине 60-х гг. XIX в. количество местных жителей выросло до 17 800 чел., из которых русские, финляндцы и иностранцы европейского происхождения составляли 800 чел. Их уход практически ничего не изменил. 18(30) марта 1867 г. в Вашингтоне был подписан договор об уступке США Русской Америки (Аляски и Алеутских островов). Россия уступала 1519 тыс. кв. км. за 7,2 млн долларов золотом.

В 1870 г. ограничительные статьи для русского флота на Черном море были отменены, 14(26) ноября 1870 г. императором была утверждена судостроительная программа для Черного моря. В конце концов было принято решение создать исключительно оборонительный флот. Финансов на флот по-прежнему не хватало. Не стали исключением 1870 г. (20 135 297 руб.) и 1871 г. (21 144 814 руб.). Улучшение финансирования флота началось только в 1873 г. (25 766 520 руб.), а более или менее заметный рост — накануне и в ходе войны с Турцией: в 1876 г. 27 109 000 руб.; в 1877 г. — 32 447 094 руб. и в 1878 г. — 32 672 000 руб.

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