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Афганский парламент запросил детали расследования убийства генерала Разика

Политика

Члены парламента Афганистана также высоко оценили заслуги генерала Разика

Кабул, 26 октября 2018, 21:53 — REGNUM  Члены нижней палаты парламента Афганистана Вулыси Джирги потребовали от правительства страны предоставить им все детали расследования в отношении убийства начальника полиции провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) генерала Абдула Разика.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», члены парламента заявили, что некоторые обстоятельства убийства генерала Разика вызывают вопросы и для прояснения ситуации необходимо ознакомиться с результатами предварительного расследования.

Парламентарий Саед Али Казими сказал, что такое преступление против всего народа страны должно быть тщательно расследовано, виновные — непременно наказаны, а простых жестов соболезнования недостаточно. Он также добавил, что такие люди, как генерал Разик, навсегда останутся в сердцах жителей Афганистана.

Члены парламента также особо отметили заслуги генерала Разика перед Афганистаном и сказали, что он является примером для всех политиков и солдат Афганистана и должен стать национальным символом патриотизма и преданности своему делу.

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Зарубежная хроника
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