Правительство Японии разрабатывает план для предотвращения суицидов

Токио, , 21:51 — REGNUM Министерство здравоохранения, труда и социальной обеспечения вместе с Министерством образования, культуры, науки, спорта и технологий начинают работу над руководящим планом для предотвращения самоубийств. План предположительно будет реализован в апреле 2019 года. По сообщению японской информационной газеты «Ёмиури Симбун», руководство, которое станет первым в своем роде, будет включать в себя работу с 13-ю частными организациями. Организации, в свою очередь, будут предоставлять работников, которые будут призваны консультировать, желающих покончить с собой. Такая практика уже имела место и в интернете, однако тогда возникали трудности с оказанием помощи, в виду того, что для консультантов было сложно помочь человеку, не общаясь с ним напрямую.

Представитель правительства отметил, что теперь интернет и социальные сети будут лишь «дверью» для дальнейших консультаций, которые впоследствии будут проводится либо по телефону, либо лицом к лицу со специалистами, способными адекватно реагировать на переживания и быть максимально осторожными с чувствительными людьми. В Японии отмечается один из самых высоких уровней суицидов в мире: из 100 тысяч человек ежегодно 24 кончают жизнь самоубийством. Это вдвое больше, чем в США, и в три раза больше, чем в Британии.