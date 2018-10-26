Министр обороны Израиля: «Вооруженный конфликт в Газе неизбежен»

Иерусалим, , 23:14 — REGNUM Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал ситуацию на границе с Сектором Газа. Глава оборонного ведомства заявил о неизбежности полномасштабного военного конфликта с движением ХАМАС. Об этом он заявил в эфире радиостанции «ГАЛАЦ», сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom.

По мнению Либермана, ХАМАС не удовлетворится деньгами или топливом. «Я не говорю сейчас о наземной операции, — подчеркнул министр обороны Израиля, — Я говорю о том, что мы (Израиль) должны нанести самый жесткий удар по Сектору Газа». При этом Либерман опасается возможных обвинений в том, что он ввязывает страну в войну «из-за своих личных амбиций».

Стоит отметить, что мнение Либермана разделяют не все израильские политики. До сих пор военно-политический кабинет не принял решение о начале военной операции в Секторе Газа. Кроме того, премьер-министр Биньямин Нетаньяху делает ставку на мирное урегулирование конфликта, а не на его силовое разрешение. По словам Либермана, стратегия Нетаньяху сохранит поддержку Израиля со стороны Египта, выступающего посредником в переговорах в Газе.