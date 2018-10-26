Премьер Эфиопии встретится с лидерами Германии и Франции

Аддис-Абеба, , 23:56 — REGNUM 31 октября глава правительства Эфиопии Абий Ахмед посетит Франкфурт, где пройдет встреча в формате форума между премьером и представителями эфиопской диаспоры под лозунгом «Stand Together — Build the Future» («Действуем вместе — строим будущее»). В рамках своей поездки премьер встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает 25 октября эфиопское новостное агентство Ethiopian Press Agency.

Премьер-министр намерен обсудить с лидерами Франции и Германии вопросы двустороннего сотрудничества, инвестиций, а также проблемы, с которыми сталкиваются члены эфиопской диаспоры в Европе.

Ожидается, что визит приведет также к расширению участия диаспоры в национальной программе реформ во внутренней политике страны. По словам генерального консула Эфиопии во Франкфурте Мыхрэтыба Мулюгеты, ожидается, что на встрече с Абием Ахмедом на стадионе Commerzbank-Arena будут присутствовать 25 000 эфиопов — представителей диаспоры из многих европейских государств, которые поддерживают проводимую в стране реформу.