Сенат США введет санкции против экс-министра безопасности Эфиопии

Аддис-Абеба, , 00:05 — REGNUM Конгрессмен Соединенных Штатов Майк Коффман (республиканец из Колорадо) попросил администрацию Трампа ввести санкции в отношении бывшего главы министерства безопасности и Эфиопии Гетачёу Ассефы. Об этом сообщило 25 октября эфиопское новостное агентство Mereja.

Причиной такого запроса стали многочисленные и грубые, по словам конгрессмена, нарушения прав граждан Эфиопии. Основой для данного запроса стал Акт Магнитского.

Также сообщается, что Гетачёу Ассефа был назначен новым главой службы безопасности в штате Тыграй, несмотря на его отрицательную репутацию в соблюдении прав человека. Напомним, что с 21 октября в штате Тыграй проходят массовые беспорядки, которые власти пытаются подавить.