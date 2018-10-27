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Сенат США введет санкции против экс-министра безопасности Эфиопии

Политика

Американский конгрессмен направил президенту Трампу запрос о введении персональных санкций против бывшего главы министерства безопасности Эфиопии

Аддис-Абеба, 27 октября 2018, 00:05 — REGNUM  Конгрессмен Соединенных Штатов Майк Коффман (республиканец из Колорадо) попросил администрацию Трампа ввести санкции в отношении бывшего главы министерства безопасности и Эфиопии Гетачёу Ассефы. Об этом сообщило 25 октября эфиопское новостное агентство Mereja.

Причиной такого запроса стали многочисленные и грубые, по словам конгрессмена, нарушения прав граждан Эфиопии. Основой для данного запроса стал Акт Магнитского.

Также сообщается, что Гетачёу Ассефа был назначен новым главой службы безопасности в штате Тыграй, несмотря на его отрицательную репутацию в соблюдении прав человека. Напомним, что с 21 октября в штате Тыграй проходят массовые беспорядки, которые власти пытаются подавить.

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Зарубежная хроника
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