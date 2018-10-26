Спикер Государственной думы посетил свой избирательный округ

Саратов, , 21:25 — REGNUM В феврале текущего года жители 6-го микрорайона Саратова обратились к своему депутату, Председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о строительстве школы. При поддержке Вячеслава Володина был решен вопрос о финансировании проекта из федерального бюджета в объеме 787 млн. рублей.

Осмотрев объект, спикер Госдумы отметил, что необходимо переходить на круглосуточную работу и выполнить все наружные виды строительства, пока позволяет погода.

Помимо учебных корпусов и бассейна на территории образовательного учреждения планируется оборудовать «спортивное ядро», которое будет включать в себя футбольный стадион с трибунами и беговой дорожкой, баскетбольную площадку, теннисный корт, хоккейную коробку.

Строительство школы должно быть завершено до конца текущего года.

«На этом объекте, как, к сожалению, и на других, мы видим «штурмовщину», а это может сказаться на качестве работ. Нехватка оборотных средств, современных строительных технологий приводит к такому результату. Если бы такими темпами работали летом, мы бы уже сейчас осматривали благоустроенную территорию. Поэтому, прежде чем определяться, каким подрядным организациям давать строить такие объекты — сначала нужно изучить их финансовое состояние и опыт в реализации проектов», — сказал Вячеслав Володин.

По словам спикера, на строительстве социальных объектов должна быть предусмотрена особая ответственность исполнителей работ.

«Когда один подрядчик набирает ряд объектов, мы оказываемся у него в заложниках. Много времени теряется из-за непрофессионализма, если строители работают без учета современных подходов. Губернатор делает всё, чтобы объект был сдан — ищет дополнительные средства, строительные силы, — подчеркнул Вячеслав Володин, — На следующий год мы планируем увеличить число строительства социальных объектов, и подходы к работе необходимо менять. Нужно привлекать к только эффективных строителей. Например, при строительстве школы в микрорайоне Звезда нужно избежать ошибок, которые были допущены здесь. Выводы по тем, кто работает на этом объекте, должно быть сделаны».

Губерантор Саратовской области Валерий Радаев, сопровождавший Вячеслава Володина в рабочей поездке, ит в свою очередь отметил, что «стоит непростая задача, еще многое нужно сделать. Но до конца года эту школу мы обязаны сдать».

Вячеслав Володин и Валерий Радаев также посетили площадку строящегося международного аэропорта «Гагарин» в Сабуровке. Они ознакомились с ходом возведения аэропорта и проконтролировали работы по оборудованию взлетной полосы.

По итогам осмотра строительной площадки Вячеслав Володин провел совещание по вопросам его возведения и ввода в эксплуатацию. В работе приняли участие глава Росавиации Александр Нерадько, гендиректор УК «Аэропорты России» Евгений Чудновский, представители инвестора, строители комплекса.

«Хотел бы поблагодарить Вячеслава Викторовича Володина за внимание к строительству комплекса в Сабуровке, — сказал в ходе совещания глава региона Валерий Радаев, — первоначально это был его замысел, и сегодня мы уже находимся в завершающей стадии реализации. Мы обсудили синхронизацию всех трех составляющих — региональной, федеральной и, конечно, инвестиционной. Мы видим высокую степень готовности, намечены сроки — в первом полугодии фактически завершить работы на площадке. Главная концентрация внимания была на федеральной части — строительстве взлетной полосы. Были вопросы, институт дал заключение, на сегодняшний день проведены основные работы. Осталось буквально закончить 600 метров. Если погода позволит — две недели и работы по полосе будут закончены».

Валерий Радаев также напомнил, что изначально проект был рассчитан на полосу в 2650 м, но впоследствии было принято решение увеличить ее до 3000 м. И теперь аэропорт сможет принимать все типы самолётов.

«Ряд вопросов возникло по границе, финансирование выделено, надо провести конкурсные процедуры. Учитывая, что идет согласование федерального бюджета и буквально в конце года появятся лимиты. Решили сложные вопросы по региональной части — водоподведение и водоотведение — сегодня устанавливаются модульные станции. Свои обязательства исполним до декабря», — подчеркнул Валерий Радаев.

Он отметил высокую степень готовности здания пассажирского терминала, напомнив, что он рассчитан на прием 1 млн пассажиров в год.

По словам главы Росавиации Александра Нерадько, в настоящее время все проектные инженерно-технические вопросы решены и приняты к реализации.

«В ходе совещания установлен срок ввода нового аэропорта в эксплуатацию. Это 1 сентября 2019 года, — подчеркнул Александр Нерадько, — К 15 июня должны быть завершены все монтажно-строительные работы, получено разрешение. Должна пройти подготовка нового персонала — это совершенно другой аэропорт, чем 'Саратов-Центральный', поэтому потребуется время для подбора персонала, обкатки оборудования, и 1 сентября это такой срок, от которого мы не отойдем».

Он особо подчеркнул, что персонал для нового аэропорта будет набираться, в том числе, из сотрудников, бывших в штате «Саратов-Центральный».

С инициативой строительства международного аэропорта в Сабуровке Вячеслав Володин выступил еще в 2005 году. На сегодняшний день это крупнейший инфраструктурный проект, который реализуется в регионе в рамках государственного-частного партнерства.

Следует отметить, что аэропорт «Гагарин» возводят «с нуля в чистом поле». Это первый аэропорт за последние годы, который строится заново, а не реконструированный и модернизированный.

Действующий аэропорт области «Саратов — Центральный» из-за короткой взлетно-посадочной полосы не имеет возможности принимать самолеты всех типов. Также каждый год в осенне-весенний период из-за тумана возникают проблемы с авиасообщением, поскольку аэропорт находится на возвышенности.

Новый международный аэропорт «Гагарин» сможет принимать до 1 млн. пассажиров в год (570 человек в час). Общая площадь пассажирского терминала составит 23 тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании будут расположены зоны обслуживания пассажиров внутренних и международных рейсов, в том числе 12 стоек регистрации и 3 телескопических трапа. Искусственная взлетно-посадочная полоса 3000 на 45 метров позволит принимать большинство типов современных среднемагистральных и дальнемагистральных самолетов, будет организована 21 стоянка для воздушных судов.

На сегодняшний день практически завершено строительство перрона (готовность — 98%) и рулежных дорожек (90% и 70%), высокая готовность по искусственной взлетно-посадочной полосе (65%). Завершена работа по объектам электроснабжения и двум контрольно-пропускным пунктам.

Параллельно ведется строительство Северного автодорожного подъезда к аэропорту. Первая очередь строительства магистрали началась в 2016 году. Протяженность дороги составит 9,3 км, с автоподъездами — 12,32 км.

В ходе рабочей поездки в Саратовскую область, спикер Госудмы Вячеслав Володин также обсудил существующие проблемы в строительном комплексе региона с руководителями ведущих саратовских строительных организаций.

На встрече с председателем Государственной Думы присутствовали представители компаний, которые работают на строительном рынке региона наиболее успешно и не первый год — АО «Саратовоблжилстрой», АО «Шелдом», ЗАО «УМ№24», ООО «СК Система», ООО «ТСУ Энгельсстрой», ООО «ПДПСТРОЙ».

Вячеслав Володин напомнил, что в тяжелые 90-е годы саратовские строительные организации были одними из самых сильных не только в Поволжье, но работали даже в Москве. Сегодня в регионе сложилась ситуация диаметрально противоположная. Вячеслав Володин подчеркнул, что необходимо создавать условия для развития строительной индустрии Саратовской области. Без этого невозможно качественно реализовывать проекты ни в жилищном строительстве, ни в социальной сфере.

«Уходящий год показал, нельзя допускать к реализации проектов организации, которые находятся в предбанкротном состоянии. Важно анализировать имеющиеся мощности, финансовую историю и опыт реализации аналогичных проектов строительной организации, прежде чем ее допускать к решению задач по строительству объектов социальной сферы, жилищному строительству», — отметил Вячеслав Володин.

В этом году отсутствие этих подходов при определении подрядных организаций на строительство школы на 1100 мест в 6−7 мкр. в Солнечном-2, эллингов, строительство пристройки к Гимназии 89 в Саратове и МЭЛа в Энгельсе привело к проблемам и практически срыву сроков сдачи объектов.

«От того, насколько эффективными будут строительные организации, во многом зависит ситуация и на рынке жилья. Из-за проблем в строительной отрасли и отсутствия сильных организаций на рынок пришли авантюристы, и как следствие, это во многом предопределило появление обманутых дольщиков», — обратил внимание участников встречи Вячеслав Володин.

Необходимо сделать все, чтобы подобные ситуации не повторились.

«Сейчас идет работа по участию региона в федеральных программах. На будущий год их количество должно увеличиться. Это нас всех ко многому обязывает. Можно было бы привлечь для реализации этих проектов крупные строительные организаций из других регионов, из той же Москвы. Но думаю, будет более правильным все-таки нам сделать все, чтобы такие организации появлялись у нас на своем строительном рынке, местные», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Подводя итог встречи, спикер Госдумы отметил, что планирует регулярно встречаться с представителями строительных организаций, учитывая, что от этого во многом зависит решение проблем обманутых дольщиков города Саратова и качественная реализация проектов в социальной сфере.