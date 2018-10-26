Президент Албании совершил государственный визит в Австрию

Тирана, , 23:54 — REGNUM Президент Албании Илир Мета совершил государственный визит в Австрию, где встретился со своим австрийским коллегой Александром Ван Белленом. По окончании встречи Мета провел совместную конференцию с австрийским президентом.

«Благодарю Австрию за поддержку Албании на пути европейской интеграции. Отношения между нашими странами блестящие. Албания и Австрия — старинные друзья и близкие союзники. Благодарю Австрию за всё, что она сделала для создания современного албанского государства. Каждой год празднуя 28 ноября (национальный праздник Албании) мы с благодарностью вспоминаем ту поддержку, которую оказала нам Австрия. Я благодарю Австрию за щедрую помощь и надежный союз».

Как в Албании, так и во всем регионе ожидания очень велики. Мы много работаем, для того чтобы начать переговоры о вступлении с ЕС», — заявил Мета.

Затем Мета прокомментировал ситуацию в регионе. Среди прочего президент Албании положительно оценил результаты парламентского голосования о переименовании Македонии, передает албанское новостное агентство «Топ Ченел».

«Голосование по поправкам к конституции Македонии — это очень важный шаг. Голосование в парламенте Македонии рождает надежду на вступление этой страны в НАТО и ЕС, что гарантирует увеличение безопасности, мира и стабильности в регионе», — заявил Мета.

Напомним, по результатам парламентского голосования 19 октября Македония будет переименована в «Республику Северная Македония».