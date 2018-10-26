Пятница, 26 Октября 2018 года
23:49:22 МСК

Черногория поддержала создание Косово собственной армии

Политика

Министр обороны Черногории совершил визит в Косово, в ходе которого заверил косоваров в искренней дружбе и заявил, что Косово как суверенное государство имеет право на создание армии

Приштина, 26 октября 2018, 21:55 — REGNUM  Приштина заполучила поддержку ещё одного соседа, Черногории, в своем желании трансформировать СДК (Силы безопасности Косово) в полноценную армию.

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович совершил визит в Приштину, где встретился с Президентом Косово Хашимом Тачи и министром обороны Косово Рустемом Беришей и заявил, что создание армии — это решение суверенного государства Косово. «Вы знаете, что Черногория является активной сторонницей политики открытых рук и интеграции в НАТО и поддерживает в этом и других, хоть и уважает все разнообразные точки зрения, существующие в регионе. Черногория не должна обсуждать этот вопрос, мы просто уважаем решения суверенных государств, а Косово мы считаем суверенным государством», заявил Бошкович на встрече со своим Косовским коллегой Рустемом Беришей.

Черногорский министр заявил, что отношения между Косово и Черногорией находятся на высоком уровне, и существует возможность их дальнейшего улучшения. При этом Бошкович отметил, что главной целью его визита в Приштину было продемонстрировать искренние дружеские чувства по отношению к Косово, поскольку «Черногория желает поделиться со всеми своим опытом европейской и евроатлантической интеграции», передает албанское новостное агентство «Сот».

Белград пытается противодействовать созданию армии Косово, заявляя, что это создаст напряжение в регионе, в то время как Албания и Черногория поддерживают намерение Косово создать собственную армию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить