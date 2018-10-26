Черногория поддержала создание Косово собственной армии

Приштина, , 21:55 — REGNUM Приштина заполучила поддержку ещё одного соседа, Черногории, в своем желании трансформировать СДК (Силы безопасности Косово) в полноценную армию.

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович совершил визит в Приштину, где встретился с Президентом Косово Хашимом Тачи и министром обороны Косово Рустемом Беришей и заявил, что создание армии — это решение суверенного государства Косово. «Вы знаете, что Черногория является активной сторонницей политики открытых рук и интеграции в НАТО и поддерживает в этом и других, хоть и уважает все разнообразные точки зрения, существующие в регионе. Черногория не должна обсуждать этот вопрос, мы просто уважаем решения суверенных государств, а Косово мы считаем суверенным государством», заявил Бошкович на встрече со своим Косовским коллегой Рустемом Беришей.

Черногорский министр заявил, что отношения между Косово и Черногорией находятся на высоком уровне, и существует возможность их дальнейшего улучшения. При этом Бошкович отметил, что главной целью его визита в Приштину было продемонстрировать искренние дружеские чувства по отношению к Косово, поскольку «Черногория желает поделиться со всеми своим опытом европейской и евроатлантической интеграции», передает албанское новостное агентство «Сот».

Белград пытается противодействовать созданию армии Косово, заявляя, что это создаст напряжение в регионе, в то время как Албания и Черногория поддерживают намерение Косово создать собственную армию.