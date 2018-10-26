CNN нашёл фото отправителя бомб в бейсболке «Вернём величие Америке»

Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Американский телеканал CNN опубликовал фото задержанного по подозрению в отправке посылок с бомбами, которое может указывать на то, что мужчина является сторонником действующего президента США Дональда Трампа.

На фото подозреваемый, 56-летнийСезар Сайок, изображён в красной бейсболке с предвыборным лозунгом Дональда Трампа «Вернём Америке былое величие». Предположительно, селфи могло быть сделано мужчиной на одном из мероприятий сторонников республиканца.

СМИ установили, что в 2002 году Сезар Сайок уже привлекался к суду за «угрозы совершить взрыв» и ему был назначен один год испытательного срока.

Как передавало ИА REGNUM, в течение недели в нескольких штатах США было перехвачено в общей сложности 12 подозрительных посылок, адресованных крупным американским политикам и общественным деятелям.

Посылки поступили, в частности, экс-президенту СШАБараку Обаме, супругамБиллу и Хиллари Клинтон, миллиадеру Джорджу Соросу, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану, бывшему генпрокурору Эрику Холдеру, экс-главе Национальной разведки Джеймсу Клэпперу, актёру Роберту де Ниро.

Сегодня официальный представитель министерства юстиции СШАСара Исгур-Флорес сообщила, что правоохранителями задержан подозреваемый в причастности к отправке этих посылок.

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