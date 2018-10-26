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Путин пошутил после того, как губернатор Югры села в его кресло

Политика

«Тоже хорошее место»

Ханты-Мансийск, 26 октября 2018, 21:14 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин с юмором отнесся к неловкой ситуации, которая произошла во время его рабочей встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой. Об этом сегодня, 26 октября, пишут «Известия».

В рабочем кабинете, где должна была пройти встреча, Комарова по ошибке села в кресло, предназначенное для главы государства. Путин улыбнулся и не стал просить Комарову пересаживаться. Российский лидер сел на её место и передвинул к себе листок бумаги и ручку, которые были положены рядом с тем креслом, в котором в итоге оказалась губернатор.

«Ничего страшного. Тоже хорошее место», — с иронией сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Ханты-Мансийске, где прошло заседание Совета по межнациональным отношениям.

В рамках визита в Югру Путин также посетил Музей природы и человека. Президент ознакомился с деятельностью научно-культурного учреждения и осмотрел представленные историко-этнографические экспозиции.

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