Пятница, 26 Октября 2018 года
22:08:07 МСК

В Москве появится Дом дружбы народов

Политика

На шести тысячах квадратных метров там планируют разместить представительства всех этносов, проживающих в России

Ханты-Мансийск, 26 октября 2018, 21:03 — REGNUM  В Москве появится Дом дружбы. Вице-премьер Виталий Мутко заявил о появлении в 2019 году представительства всех народов, проживающих в России, на выездном Совете по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске 26 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для Дома дружбы определено здание в 6 тыс. квадратных метров, которое откроет свои двери после реконструкции.

Напомним, на выездном заседании Совета по межнациональным отношениям, которое состоялось в столице Югры, обсуждались меры по защите языков народов России, проблематика пространственного и демографического развития страны. Провёл заседание президент России Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт с Путиным приземлился в Югре в сложных метеоусловиях

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутриполитическая жизнь РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить