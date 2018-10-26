В Москве появится Дом дружбы народов

Ханты-Мансийск, , 21:03 — REGNUM В Москве появится Дом дружбы. Вице-премьер Виталий Мутко заявил о появлении в 2019 году представительства всех народов, проживающих в России, на выездном Совете по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске 26 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для Дома дружбы определено здание в 6 тыс. квадратных метров, которое откроет свои двери после реконструкции.

Напомним, на выездном заседании Совета по межнациональным отношениям, которое состоялось в столице Югры, обсуждались меры по защите языков народов России, проблематика пространственного и демографического развития страны. Провёл заседание президент России Владимир Путин.

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