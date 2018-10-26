В Югре проблемы изучения языков связали с балетмейстером

Ханты-Мансийск, , 20:26 — REGNUM Председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов выделил четыре круга проблем, возникших при реализации закона об изучении родных языков. О них он доложил президенту России Владимиру Путину на выездном заседании Совета по межнациональным отношениям в России, состоявшемся 26 октября 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Первый круг проблем — это учебники и учебные пособия. Их много. Очень много учебников сделаны добровольцами. Но если мы возьмём федеральный перечень учебников, то мы обнаружим там учебники только по шести языкам. Вторая проблема — это примерные образовательные программы. Их на сегодняшний день утверждено только 13. Это мало. Третья проблема — это кадры. Острая нехватка учителей родных языков. И небольшое количество студентов, которые идут на соответствующие филологические специальности, учитывая и незначительный спрос на выпускников по этим специальностям. И четвёртая — эта проблема связана с наукой, с филологией, с изучением родных языков. Без решения четвёртой проблемы невозможно решение предыдущих, они тесно взаимосвязаны», — пояснил Вячеслав Никонов.

Парламентарий также отметил, что Джордж Баланчин, основатель американской балетной школы, когда его спрашивали о национальности отвечал так: «По крови я грузин, по культуре я русский, а по национальности я петербуржец».

«Вот это многообразие, культурное, языковое, этническое — оно всегда было основой и источником силы нашей цивилизации. В Российской Федерации говорят на 170 языках. Есть страны, где языков больше, но нет ни одной страны в мире, где уделялось такое внимание статусу языков, их изучению, их преподаванию и внедрению в образовательную систему», — поделился своим мнением депутат Госдумы РФ.

И поблагодарил главу государства за инициативу создания Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.

«Потому что языки наших народов — это не только достояние самих этих народов, это не только достояние Российской Федерации. Это достояние, безусловно, всего человечества», — резюмировал Вячеслав Никонов.

Напомним, выездное заседание Совета при президенте России по межнациональным отношениям прошло в Ханты-Мансийске под председательством президента России Владимира Путина.

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