Пятница, 26 Октября 2018 года
20:23:30 МСК

Болтон в Тбилиси рассказал о «сердце России» под прицелом китайских ракет

Политика

С 30 июля 2018 года в Грузии легализовано употребление марихуаны

Тбилиси, 26 октября 2018, 20:03 — REGNUM  Белый дом хотел бы обсудить с Кремлем военную активность Китая, заявил 26 октября в Тбилиси советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, китайские ракеты угрожают даже Москве, и «сердце России» входит в зону досягаемости ракет Китая.

При этом Джон Болтон напомнил о намерении США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и назвал его «реликтом холодной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил о желании Вашингтона выйти из договора РСМД и наращивать ядерные арсеналы до тех пор, пока Россия и Китай «не придут в себя».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на эти заявления подчеркнул, что любое подобное действие США вызовет противодействие России.

Читайте ранее в этом сюжете: Шахназаров: США — уходящая империя, которая может натворить еще много дел

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить